/ANKETA/ Na jednu stranu většina Čechů válku na Ukrajině odsuzuje, přejmenovává tradiční zmrzlinu, neustále řeší angažmá sportovců v Rusku nebo jejich účast na sportovních utkáních. Naopak v hračkářství lze běžně najít modely ruských válečných strojů. Například tank T-90 nebo vojenský letoun TU-134UBL.

Dráčik nabízí ruské modely tanku i kontroverzní teorie. Přesto vydělává miliardy | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Je morální a správné kupovat v době probíhajícího válečného konfliktu hračky s ruskou tematikou? Nebo jde stále jen o hračky, které nemají žádnou symboliku?

Koupili byste dítěti model ruského tanku?

Hlasovat můžete v naší anketě pod článkem.

Spousta světových značek se rozhodla ukončit svůj business v Rusku po začátku jeho agrese na Ukrajině. Snaží se od spojitosti s Ruskem distancovat.

Ne tak slovenská společnost Dráčik, která má desítky poboček po celém česku a jednu také v obchodním centru Čepkov v centru Zlína.

Zmíněná hračkárna má v nabídce kromě panenek, plyšáků či stavebnic, právě plastové modely tanku T-90 nebo vojenský letoun TU-134UBL od ruského výrobce Zvezda. Právě tank T-90 a jeho novější varianty jsou jedny z nejmodernějších zbraní, které ruská armáda na území Ukrajiny používá.

Kontroverzní podnikatel

Bratislavský podnikatel a majitel firmy Dráčik Dušan Víglaský ruskou invazi na Ukrajinu veřejně podporuje. Své kontroverzní názory mezi které patří zpochybňování pandemie covidu-19, výroky proti LGBT+ komunitě, wagnerovcích nebo náboženská tematika prezentuje v článcích přímo na stránkách hračkářství.

Tím proti sobě popudil zákazníky i některé obchodní partnery. Proti jeho výrokům se ohradila například společnost Lego nebo Albi.

Špatná reklama taky reklama?

Ani kritika zákazníků, partnerů nebo vyšetřování policie kvůli kontroverzním výrokům se však neodrazily na zisku firmy. Tržby v Česku i na Slovensku se šplhají do miliard.

Dráčik patří k největším prodejcům hraček v Česku a na Slovensku, kde koncem loňského roku podle svých údajů provozoval celkem 149 prodejen – 76 na Slovensku a 73 v Česku.

Ve Zlínském kraji vlastní čtyři prodejny: kromě už zmíněné v obchodním centru Čepkov v centru Zlína, také v Galerii Smetanova ve Vsetíně, další ve Stop Shopu v Uherském Hradišti a v Nákupním centru Rybalka v Kroměříži.

Zdroj: Deník/Kateřina Součková

Dušan Víglaský založil firmu na Slovensku v roce 1991. Na svých internetových stránkách se pak hračkářství prezentuje jako synonymum zábavy, her a dětské radosti.

Tančík a Dráčik (komentář Františka Kuby)



„Koupili byste dítěti ruský model tanku? Hračkářství Dráčik ho nabízí,“ ptá se Deník svých čtenářů. Konkrétně se jedná o tank T-90, který je v současnosti hlavní bojový prostředek ruské armády. Byl nasazený při ruské invazi na Ukrajinu, ale také v Dagestánu nebo Sýrii. Patří vzhledem k právě probíhající válce model takového tanku do rukou českým dětem? Odpověď není snadná.



Kluci si odjakživa hráli na vojáky. Je to přirozené, tak proč juniora nepovzbudit v jeho zájmech didakticky pojatou hračkou? Ve světě videoher stačí pár kliků, a každý si můžete si nakonfigurovat libovolný tank pro své střílečky nebo strategie. Můžeme fenomén dětských tanků sledovat pohledem technika, sběratele, modeláře nebo propagandisty. Problematický není ruský původ tanku, ani jeho prodej dětem, ale jeho symbolika. Tanky T-90 jsou nedílnou součástí Putinovy militaristické propagandy. Tentýž obrázek tanku vyzní úplně jinak v kontextu vojenského muzea a jinak na tričku extrémisty s nebezpečným světonázorem.



Hračkářství Dráčik nabízí svým zákazníkům nejen tančíky, ale také názory. Příspěvky na webových stránkách hračkářství Dráčik kromě nabídky zboží pro děti dlouhodobě obsahuje také nenávistné komentáře na adresu LGBT komunity, proruské názory a dezinformace o covidu. Podle závěrů Policie ČR se v tomto případě nejednalo o trestný čin.



Majitel hračkářství Dušan Víglaský zákazníkům již dříve doporučil, ať jdou jinam, když se jim v obchodě něco nelíbí. „Doporučujeme ctěným zákazníkům, aby navštěvovali jen ty stránky, zboží a texty, které v nich nevyvolávají nepříjemné pocity. Přesně tak, jak to dělají malé děti. Pokud má dítě zájem jen o panenku, nebude si přeci prohlížet autíčka, a naopak,“ vzkázal na svém webu. Slušné firmy už spontánně vyřadily ze svého sortimentu nejen propagandu, ale jakékoli produkty ruských dodavatelů. Je to věc dobrého vkusu, nikoliv legislativních příkazů a zákazů. V případě nákupu v jakémkoliv hračkářství nerozhoduje vkus dětí, ale především zodpovědnost rodičů.