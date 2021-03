Hotový je chodník do Kozince, v noci Lačnovjanům svítí „chytré“ lampy

„Nestalo se, že bychom museli rušit, co bylo v loňském roce rozděláno. Spíše jsme přemýšleli, do čeho investovat. Co dává smysl,“ říká o epidemií koronaviru poznamenaném uplynulém roce starosta Lačnova Oldřich Pechal.

Lačnov. | Foto: Deník/Michal Burda

Stavební dělníci dokončili například druhou část rekonstrukce chodníku od točny po místní část Kozinec. Jde o zhruba půlkilometrový úsek vedoucí směrem k Muzeu Vařákových pasek. Zajímavou investicí byla také instalace „chytrého“ veřejného osvětlení na celém území Lačnova. Projekt zaměřený především na snížení emisí CO2 spočíval ve výměně starých výbojkových pouličních lamp za moderní LED svítidla. Obnova mimo může přinést až poloviční úsporu nákladů na osvětlení. Nacisty vypálená osada vstala před pěti lety z popela, rozroste se o muzeum Přečíst článek › „Jde svým způsobem o inteligentní osvětlení. Nebudeme je v noci zcela vypínat, ale vždy mezi třiadvacátou a čtvrtou hodinou ranní přejdou svítidla na třicet procent svítivosti a spotřeby energie,“ vysvětlil Oldřich Pechal. Zalitoval jen toho, že dotací podpořený projekt nedovoloval umístit svítidla na nová místa, kde dosud osvětlení chybí a lidé se po něm ptají. Výměna původních pouličních lamp za nová LED svítidla přišla na 2,1 milionu korun. Dotace pokryla padesát procent uznatelných nákladů. Nový chodník protáhnou až ke kostelu, zatím sem nevede žádný Přibližně devět milionů korun chtějí v Lačnově investovat do zpříjemnění cesty pěším. Za zmíněnou sumu opraví dělníci stávající chodník vedoucí směrem od Horní Lidče po křižovatku na návsi a také zbudovat nový chodník ke kostelu Panny Marie, k němuž zatím žádný nevede. Projekt je nyní v přípravě. „V částce nákladů je zahrnuto i osvětlení a také dešťová kanalizace pod novým chodníkem. Pod opravovanou částí zůstane kanalizace původní, kamerové zkoušky potvrdily, že je v dobrém stavu a její výměna není nutná,“ uvedl starosta Lačnova Oldřich Pechal. Spor o čísla. Kraj se ohradil proti údajům o proočkování Přečíst článek › Na stavbu chce obec získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zbývá také dořešit nutnou opravu propustku přes místní potok, který se nachází v trase chodníku určeného k rekonstrukci a patří Správě a údržbě silnic. „Nebylo by rozumné, abychom my zrekonstruovali chodník a poté jej bylo potřeba znovu rozbít kvůli opravě propustku. Proto jednáme se silničáři, aby opravu havarijního stavu propustku zařadili do plánu příštího roku a obě stavby na sebe mohly navázat,“ dodal starosta.

