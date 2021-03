Mimo jiné se tomu tomu tak stane proto, že se v místě svého bydliště budou moct pohybovat v zástavbě pouhých třiceti domů na ploše necelého kilometru čtverečního. Problémy tam budou muset řešit i kvůli tomu, že v Hostějově není obchod a nesídlí tam ani ordinace žádného lékaře. Nejbližší prodejnu potravin mají místní v kilometr vzdáleném Újezdci nebo v Medlovicích, což už jsou ale jiné obce, kde by se obyvatelé Hostějova neměli podle vládního nařízení v dalších třech týdnech pohybovat.

Pokuta? to přeci není normální

„Jestli jsou zakázané vycházky na území jiných katastrů, tak když si naši lidé půjdou pěšky nakoupit do Vážan, dostanou za to pokutu? To přece není normální,“ rozčiluje se starostka Hostějova Antonie Vaculíková s tím, že k nejbližšímu lékaři musejí místní cestovat do pět kilometrů vzdálených Osvětiman.

Konkrétně ona však má svého obvodního lékaře na Velehradě, návštěvy u něj si podle svých slov objednává po telefonu, a proto se na cestě k němu nebude moct prokázat žádnou pozvánkou od něj například na preventivní prohlídku.

„Musíš si napsat čestné prohlášení, kde účel svojí cesty uvedeš,“ vysvětluje její dcera Ludmila.

Zamilovaní mají smůlu

Rozpačitá je Antonie Vaculíková z komplikované situace, kterou v následujících třech týdnech bude muset řešit právě její dcera Ludmila.

„Má přítele ve třináct kilometrů vzdálených Buchlovicích a pro ně dva to bude znamenat, že se spolu nebudou moct navštěvovat nebo procházet se tam a ani tady. Budou si moct jen telefonovat,“ naznačuje starostka.

Spousta věcí postavená na hlavu

To její syn Dominik se svojí rodinou, jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Hostějově, ale dům, ve kterém bydlí, mají v Újezdci, kam se zatím k pobytu nestihli přihlásit.

„Pokud tedy půjde s dětmi na procházku kolem svého domu, může dostat pokutu? Já to nechápu,“ kroutí hlavou Antonie Vaculíková. Spousta věcí mezi novými omezeními vlády je podle ní postaveno na hlavu. Jedinou záchranu tak starostka vidí v rychlém příchodu jara.

„Lidé na vesnicích alespoň budou moct ten čas trávit na svých zahrádkách a při jejich přípravách na letní sezónu,“ naznačuje Antonie Vaculíková.