Stvrzují to i statistiky. Jen za poslední rok počet obyvatel této valašské vesnice narostl o bezmála tři desítky. Zatímco k 1. lednu loňského roku zde žilo 2221 lidí, na počátku letošního roku už to bylo 2250 obyvatel.

„Projevuje se určitě také trend, kdy se lidé stěhují z měst na vesnice. Ukazuje se, že jsou ekonomicky silní a mohou si dovolit vlastní bydlení. Také mladé páry a rodiny chtějí často začít společný život ve vlastním rodinném domě,“ míní starosta Hošťálkové Petr Laštovica.

UŽ CHYBÍ JEN METRO A VYSOKÁ ŠKOLA

Nic to nemění na skutečnosti, že bez dostupných veřejných služeb a potřebné občanské vybavenosti by se lidé do Hoštálkové jistě nehrnuli.

„Myslím, že můžu říct, že obojí máme na velmi dobré úrovni. S oblibou říkám, že už nám tady chybí jenom vysoká škola a metro,“ vtipkuje s nadsázkou starosta.

Podle Petra Laštovici jsou nedůležitější dvě oblasti – zdravotnictví a vzdělávání. Do nich musí obec investovat a rozvíjet je.

„Důležité jsou samozřejmě také obchody a další služby, to už je ale do jisté míry otázka přirozené poptávky a nabídky. I u nás pozoruji, že roste potřeba dalších služeb. Cítíme také velkou poptávku po pronájmu nebytových prostor pro podnikání. To je pozitivní,“ říká Petr Laštovica.

VE ŠKOLE A ŠKOLCE DOCHÁZÍ MÍSTO

Rostoucí počet obyvatel se odrazil také v postupně se naplňující kapacitě mateřské i základní školy. Vedení obce se proto pustilo do investování v tomto směru. Už v roce 2018 vznikl projekt na výstavbu nového pavilonu místní mateřinky, která má nyní tři oddělení po osmadvaceti dětech. Čtyři děti jsou však v každém oddělení „navíc“ na dočasně schválenou výjimku. Ta vyprší letos.

„I to nás motivovalo přemýšlet o rozšíření. Navíc každý rok musíme bohužel kolem pěti, deseti místních dětí odmítnout a to nás zlobí,“ uvádí Laštovica.

Obec proto požádala o evropskou dotaci a usmálo se na ni i štěstí – ze 169 podobných projektů se podpory dočkalo jen devět. Ten hošťálkovský skončil na osmém místě. Z výběrového řízení na dodavatele vzešla vítězně vsetínská firma TM Stav, vloni na podzim už se řemeslníci pustili do práce.

„Budují dvoupatrový, nízkoenergetický a bezbariérový objekt, ve kterém vzniknou dvě nová oddělení mateřinky, každé pro čtyřiadvacet dětí. Nebude chybět potřebné zázemí pro učitelky,“ přiblížil starosta.

Celková kapacita školky i po ukončení platnosti zmíňované výjimky bude činit 120 dětí. Stavba má být hotová do konce letošního roku, příští jaro přibude vybavení. Školní rok 2022 už chtějí v Hošťálkové zahojovat v novém. Náklady dosáhnou 21,5 milionu korun, devadesát procent pokryje získaná dotace.

Ruku v ruce s rozšířením mateřinky jde také modernizace zdejší kuchyně. Tu se podařilo zvládnout o letních prázdninách. Za 3,3 milionu korun se podařilo udělat nové veškeré rozvody: elektřina, voda i kanalizace, dále nové obdklady, dlažby a vzduchotechnika.

„Gró pak představovalo nového zařízení s konvektomatem a dalším vybavením, které si moderní kuchyně žádá,“ doplňuje starosta.

SPÁDOVÁ ŠKOLA PRO OKOLNÍ OBCE

Rozšíření čeká také základní školu v Hošťálkové, která je spádová i pro okolní obce Ratiboř a Kateřinice. Současná kapacita je 380 žáků, už brzy však nemusí stačit.

„Podle demografického vývoje bychome se v nejbližších letech měli dostat na 370 žáků, jež bude škola vychovávat. Proto jsme se rozhodli modernizovat půdní prostory pavilonu mimoškolní výchovy při základní škole, abychom kapacitu rozšířili. Vznikne zde i zázemí pro sportovní organizace či kulturní složky,“ prozrazuje plán Petr Laštovica.

Půdní vestavba a další úpravy budou stát zhruba osmnáct milionů, obec už požádala o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj.