V plném proudu jsou práce na nových výrobních objektech v areálu holešovského závodu Sfinx. Díky aktuální přestavbě a modernizaci se tam v příštím roce navýší objem výroby cukrovinek o téměř 50 procent. Firma zároveň přijme desítky nových zaměstnanců.

Holešovský závod Sfinx rozšiřuje výrobu cukrovinek. | Foto: se svolením Nestlé

Podle informací z oznámení, které firma už dříve poslala do systému posuzování vlivu na životní prostředí EIA, se rozšíří plocha budov v areálu Sfinx o zhruba čtyři tisíce metrů čtverečních.

„Stavba probíhá podle plánu. Je dokončená hrubá stavba hlavních výrobních objektů a probíhá instalace výrobních technologií,“ sdělila na dotaz Deníku mluvčí společnosti Nestlé, pod níž Sfinx patří, Tereza Skrbková.

Modernizace a víc zaměstnanců

Loni z holešovských výrobních linek sjelo 15 570 tun bonbónů Jojo, Bon Pari, Hašlerek a řady dalších. Díky přestavbě a modernizaci se od druhé poloviny letošního roku a v průběhu roku 2024 postupně zvýší objem výroby o téměř 50 procent.

„Naplno výrobu v nových prostorách spustíme koncem března příštího roku,“ uvedla mluvčí.

Navýšení produkce cukrovinek si také vyžádá nábor dalších zaměstnanců. Firma nyní zaměstnává více než tři stovky pracovníků. K ním by podle oznámení EIA mělo postupně přibýt dalších asi 90 zaměstnanců.

„Nábor zaměstnanců na administrativní pozice, do výroby i do skladu probíhá průběžně,“ dodala Tereza Skrbková.

Letos kulaté výročí

Historie výroby cukrovinek v Holešově sahá až do roku 1863. Na letošní rok tak připadá kulaté výročí 160 let. Během své existence se továrna vypracovala na světovou bonbónovou špičku, odkud oblíbené cukrovinky míří do celé Evropy, ale například i do Austrálie.

Ve Sfinxu se vyrábí bonbóny JoJo, Bon Pari, Hašlerky, Anticol nebo Toffo. Dříve se v Holešově vyráběly i lentilky. Jejich výroba se však na jaře 2021 přesunula do Hamburku. Důvodem byla podle Nestlé změna receptury a obalu.

Pod švýcarskou potravinářskou společnost spadá holešovský Sfinx od roku 1992. V Česku vlastní Nestlé také závod Zora v Olomouci a Tivall v Krupce.