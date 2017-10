Hodový jarmark nabídl umění, zábavu i dobré jídlo

FOTOGALERIE / Tisíce lidí napříč krajem o víkendu hodovaly. Stovky jich zamířily i na jarmark do Ratiboře, kde se konal tradiční hodový jarmark. Návštěvníci mohli vidět ukázky lidových řemesel, nakoupit si ze široké škály tradičních a regionálních výrobků nebo ochutnat nejrůznější pochutiny. To vše za hudebního doprovodu dechové hudby Miklovci.

Na akci dorazila také místní obyvatelka Martina Karolová se synem Štěpánem.

„Chodíme sem každý rok, většinou si procházíme stánky a hlavně ty s řemeslnými a rukodělnými pracemi. Ty se mi moc líbí,“ zhodnotila.

Dodala, že její syn se zase vždy nejvíc těší na nákup hraček. „Už se nemůže dočkat,“ řekla s úsměvem.

Prodejci ve stáncích nabízeli nejrůznější věci. Od ručně vyrobených šperků po vyřezávané kuchyňské potřeby, nechyběly pouťové balonky či turecký med. Se svými výrobky dorazila také Alice Ferdová z Valašského Meziříčí. Nabízela valašskou kameninu a nejrůznější keramické doplňky.

„Už tu nabízím vánoční věci adventní věnce, kuličky na svíčky, zvonečky na svíčky nebo stromečky. A pak taky moji specialitu, což jsou keramické houby na zahradu do květináče,“ vyjmenovala Ferdová. Keramické doplňky vyrábí na kruhu. „Je to jednak můj koníček, ale i přivýdělek k důchodu. Ale jen pro peníze se to dělat nedá, dělám to hlavně z lásky,“ netajila keramička.

Součástí jarmarku byla také premiérová výstava obrazů místního rodáka Vlastimila Musila. K vidění byly obrazy vytvořené z astronomických fotografií.

„Původně jsem se věnoval čistě jen astrofotografiím, ale později jsem chtěl tyto fotky oživit a udělat zajímavější i pro obyčejné lidi. Proto jsem začal vytvářet různé kompozice a snažím se o to, aby každý obraz měl nějakou symboliku,“ přiblížil autor nevšedních děl.

Sobotní akce pokračovala až do podvečerních hodin. Pořadatelé si chválili účast i slunečné počasí.

„Za počasí jsme moc rádi, protože když není dobré, tak je to o ničem,“ řekl místostarosta Ratiboře Martin Žabčík. Podle něj se akce těší každoročně velké oblibě. „Mezi lidmi je jarmark velice oblíbený. Je to poslední akce před zimou,“ dodal.