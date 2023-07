Historická výpravní budova ve Vsetíně půjde k zemi. Ustoupí tak moderní stanici

Přestavba železniční stanice a prostoru u nádraží ve Vsetíně se dostává do další fáze. Na srpen je v plánu demolice stávající historické výpravní budovy, přičemž hlavní část bouracích prací proběhne ve středu 16. srpna. Odbavování cestujících se do doby zprovoznění nového dopravního terminálu přesune do provizorních prostor.

Historická výpravní budova ve Vsetíně půjde k zemi. Ustoupí tak moderní stanici | Foto: se svolením město Vsetín

Práce na nové železniční stanici jsou v plném proudu. V jejím prostoru vyrůstá dopravní terminál, parkovací dům a také podchod pod železnicí, který v budoucnu propojí lokalitu Lapače v zanádražním prostoru s vlakovými nástupišti, dopravním terminálem a podzemním parkovištěm Smetanovy obchodní galerie. Další železniční podchod buduje Správa železnic (SŽ) jen o tři sta metrů dále ve směru na Valašské Meziříčí v prostoru bývalého přejezdu U Křivačkárny. Přijďte se rozloučit Jedním z milníků této obří investiční akce bude demolice historické výpravní budovy železniční stanice, která proběhne v srpnu. „Hlavní část prací zahájíme ve středu 16. srpna,“ informoval ředitel výstavby vsetínského nádraží Marcel Navrátil. VIDEO: Mše a početný krojovaný průvod městem. Rožnov žil v neděli Anenskou poutí „Přijďte se v tento den od 17 hodin rozloučit s historickou budovou, která musí ustoupit moderní železniční stanici,“ vyzval veřejnost starosta Jiří Čunek. Cestující budou odbaveni v provizorních prostorách Z důvodu demolice výpravní budovy se odbavování cestujících železniční dopravou přesune od 25. července do provizorních prostor, které Správa železnic zřídí z obytných kontejnerů na Nádražní ulici naproti restauraci Na Špici. „Odbavování by tam mělo být zajišťováno do doby zprovoznění právě budovaného dopravního terminálu. Tedy zhruba do února či března roku 2024,“ doplnil Navrátil. SŽ nyní provádí i přeložku železniční trati do areálu Lesů a statků Tomáše Bati. To si vynutí zrušení dosavadního a stavbu nového železničního přejezdu na ulici Nemocniční u areálu Vsetínské nemocnice. „Aby nebyla po dobu stavby ohrožena dopravní obslužnost nemocnice, vybudujeme zde silniční bypass propojující ulice Nemocniční a Nádražní,“ uvedl Navrátil. S příchodem školního roku změna provozu Na startu je stavba mostu přes mlýnský náhon u antukových kurtů Na Lapači. Tento most bude součástí nové přístupové komunikace do zanádraží ve směru od sídliště Rokytnice, jíž staví SŽ. Uvedená komunikace se u polyfunkční budovy Kotovo napojí prostřednictvím nové okružní křižovatky na výpadovku na Zlín a přes právě budované připojovací pruhy i na obchvat Vsetína. VIDEO: Železniční sobota na Valašsku nabídla výstavu i jízdy parním vlakem V tomto případě jde investici Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD ČR) zvanou Rampa Mostecká. Její realizace si zatím vynucuje jen částečné dopravní omezení na silnici I/69, které by v nynější podobě mělo přetrvat zhruba do konce letních prázdnin. „První změny očekáváme vzhledem k postupujícím pracím na nové okružní křižovatce nejdříve koncem srpna, kdy přesuneme provoz na opačnou stranu komunikace I/69. Zda bude zachován obousměrný provoz nebo bude nutné využít semafory, aktuálně řešíme. O všech změnách budeme řidiče včas informovat,“ sdělila mluvčí zlínské správy ŘSD ČR Lucie Trubelíková.

