„Lidé mi dali hezké ocenění, kterého si nesmírně vážím. Je to pro mě obrovská odměna a zadostiučinění. Moc si této důvěry vážím,“ řekl ke svému aktuálnímu volebnímu úspěchu.

Především rožnovští opoziční zastupitelé jej za to kritizovali. Holiš nakonec na křeslo starosty rezignoval letos v září.

Do obdobné situace se Holiš dostal už vloni při svém zvolení hejtmanem. Tehdy zastával post starosty Rožnova pod Radhoštěm a rozhodl se vykonávat obě funkce najednou.

Podle svých slov k rozhodnutí dospěl po poradě s rodinou i nejbližšími kolegy z hnutí ANO – především z krajského předsednictva. Předsednictvo jej podpořilo.Mandátu se může Holiš oficiálně vzdát až poté, co se sejde poslanecká sněmovna.

„V nejbližší době, kdy to bude možné, se vzdám role poslance a budu na sto až sto padesát procent jen čistý hejtman,“ uvedl Holiš. Poslaneckého mandátu se podle svých slov vzdává s čistou hlavou.

Oznámil to v pondělí v podvečer ve Zlíně po jednání krajského předsednictva hnutí ANO. Do poslanecké sněmovny místo něj zamíří další v pořadí na kandidátce ANO – dosavadní poslankyně Margita Balaštíková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.