Dalším, co opozice menšinové koalici vyčetla, bylo navržené zúžení městské rady ze sedmi na pět členů. Tento návrh nakonec neprošel a v tzv. dohodovacím řízení se zástupci jednotlivých politických stran a hnutí dohodli, že rada zůstane sedmičlenná. Nový starosta Jiří Pavlica byl poté zvolen do funkce hlasy jedenácti z dvaceti přítomných zastupitelů.

Rovněž podle odstoupivšího Radima Holiše je hlavním úkolem jeho nástupce především dovést město úspěšně do dalších komunálních voleb v roce 2022.

„Pro mě je to neslučitelné. Je jedno, jak dlouhý je mandát. Práce starosty je práce každodenní. Město (Rožnov) si zaslouží plnohodnotného starostu,“ řekla zastupitelka a někdejší starostka Markéta Blinková (ODS). Podobně se vyjádřilo i několik dalších zastupitelů z řad opozice.

Nástupce Radima Holiše Jiří Pavlica ještě nebyl do funkce ani řádně zvolený a už bylo zřejmé, že jeho pozice nebude jednoduchá. Pustili se do něj opoziční zastupitelé. Vadí jim, že Pavlica má působit jako neuvolněný starosta – chce si udržet své stávající zaměstnání. Pracuje jako finanční manažer v meziříčské společnosti Schott.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.