„To rozhodně! Navíc v mé trenérské kariéře to je můj první úspěch v Praze v základní části. S Mostem jsme tam v play-off vyhráli, ale mimo nikdy. Teď jsem konečně zlomil toto prokletí,“ směje se slovenský kouč, jenž před sezonou vystřídal u kormidla současného trenéra Dukly Michala Tonara.

Přestože favoritem byli „vojáci“, dvacet minut dominovalo Zubří, vedlo již 12:8. Domácí ale po změně stran hru a výsledek otočili, aby v závěru opět dominovali hosté.

„V divácky atraktivním, náročném a vyrovnaném duelu jsme zvládli těžké situace. Zásadní bylo, že jsme stále věřili,“ označil za klíčové kouč Robe. Stejně jako jedna taktická varianta. „Nechci pomáhat soupeřům, co se nedívali. Zatím si ji nechám pro sebe.“ pousmál se šibalsky Dávid.

„Tým i přes absence Dokoupila, Paláta a nemocného Mičkala ukázal obrovský charakter, zvládl dvě tři těžké situace, bouřky. Ogaři ukázali, že umí vzít za jeden provaz,“ cení si Dávid.

Stejně jako zkušených matadorů v týmu. Třebaže mezi tyčemi nechytal Malina, ve předu dirigoval hru a dal vítěznou branku, celkově sedm, Miroslav Jurka. „Mají svou úlohu v týmu, bez nich by to nešlo. Sobotní výhra týmu neskutečně pomůže, je to psychologická bomba, pecka,“ cítí kouč.

Valaši tak dostali ten nejlepší doping před víkendovým pohárovým duelem kyperským Apoelem.

„Nyní se budeme soustředit a připravovat na zcela neznámého a exotického soupeře, se kterým budeme chtít opět uspět. Ve středu v noci jedeme do Vídně, odkud ve čtvrtek nad ránem letíme do dějiště zápasu. Ten se uskuteční v sobotu, ale protože lety z této destinace nejsou každodenní, pokud kluci odvetou výborný výkon, v neděli se budou moc zde vykoupat,“ vzkázal Peter Dávid.

Dukla Praha – HC Robe Zubří 24:25 (13:14)



Nejvíce branek: Hlinka 6, M. Březina 6/1, Zelenka 4 – Jurka 7, B. Mizera 4, Přikryl 3.

Rozhodčí: Valášek, Vychodil.

Sedmimetrové hody: 2/2 – 1/1.

Vyloučení: 3:1.