Vyhlášku regulující provozování hazardních her na území města má Valašské Meziříčí od roku 2015. Právě ta stanovila místa, na nichž lze loterie a jiné hry nabízet. Jejím smyslem podle radnice bylo zamezit nekontrolovanému rozšiřování hazardu.

„S odstupem osmi let můžeme říci, že se to podařilo. Počet heren z původních dvaceti klesl na pouhá čtyři aktivní místa, která jsou dnes provozována jako kasina. Podařilo se tak omezit hazard na území města a udržet jej v přesně definovaných místech,“ říká starosta Robert Stržínek (ANO).

Na potřebu změny upozornilo ministerstvo

Původní vyhláška však přestala odpovídat nyní platným zákonům. Meziříčskou radnici na to upozornili pracovníci Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR. Co konkrétně ministerským úředníkům vadilo, vysvětlila vedoucí právního oddělení meziříčské radnice Lucie Rapantová.

„V naší vyhlášce je stanoveno, jakým způsobem mají být jednotlivé herny označeny. To dříve nebylo upraveno. S novelami a novými zákony došlo k tomu, že podoba heren je už stanovená zákonem a tudíž není možné totéž řešit i ve vyhlášce. To je třeba změnit a vydat novou,“ přiblížila už v listopadu, při projednávání záměru na úpravu vyhlášky Rapantová.

Nové znění (již zkonzultované a odsouhlasené ministerstvem) schvalovali zastupitelé na lednovém jednání. A v aktualizované verzi zároveň zrušili celkem šestnáct nyní nevyužitých míst, na nichž bylo možné herny provozovat. Další omezování radnice zatím nechystá.

„Současná situace je určitým kompromisem. Jsme si vědomi společenské škodlivosti hazardních her, jejich nulová tolerance by však mohla vést ke vzniku nelegálních heren, čemuž chceme zabránit,“ uvedl starosta Meziříčí Stržínek.

Naopak v místech, kde jsou kasina dnes, je podle jeho slov dlouhodobě dodržován veřejný pořádek.

„Jednotliví hráči jsou kontrolováni, aby se hry nemohli účastnit například lidé v exekuci,“ nastínil starosta.

Zvažme úplný zákaz, peníze za to nestojí

Dlužno dodat, že hazard je také významným zdrojem peněz pro městský rozpočet. Například v rozpočtu na letošní rok radnice počítá s tím, že daň z technických a hazardních her přinese městu 27 milionů korun.

Podle některých zastupitelů by však město mohlo tyto peníze oželet a hazard zakázat úplně. Takové hlasy zaznívaly při projednávání záměru nové vyhlášky i při schvalování její konečné podoby.

„V principu jsem proti hazardu a negativní vlivy, které přináší, za ty peníze nestojí. Na druhé straně musím uznat, že čtyři místa jsou lepší než dvacet,“ řekla například Irena Brouwerová (PROVALMEZ).

Také Alena Carbolová (KDU-ČSL) si dokáže město bez loterií představit.

„Možná je načase se zabývat myšlenkou (úplného) zákazu hazardu na území města. Zvážit, jestli to, co přináší do městského rozpočtu, nakonec není zanedbatelné vůči všem problémům, které se na území města pak dějí. Nejen ve veřejném prostoru, ale také v rodinách,“ poznamenala Carbolová.