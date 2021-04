Do aktivity se ale nezapojil jen hasičský sbor: sběrné místo bylo v karlovické knihovně, pomocnou ruku podali místní rodáci, lidé, kteří měli pozitivní zkušenost s hospitalizací na dětském oddělení, a mnozí další. Celková hodnota daru přesáhla podle mluvčí nemocnice Lenky Plačkové 19 tisíc korun.

„Oslovili jsme zdravotníky s dotazem, co by aktuálně potřebovali. Do pomoci se následně zapojila řada lidí, ozvali se dárci nejen z regionu, ale i z dalších míst Moravy,“ poznamenal Martin Pavelka ze SDH Velké Karlovice – Podťaté. Dětské oddělení pomoc velmi uvítalo.

„Přáli jsme si přezůvky pro dětské pacienty, které budou omyvatelné a dezinfikovatelné, opakovaně využitelné. Stává se, že k nám přivezou pacienta z letního tábora či lyžařského výcviku po nečekané události, jen v tom, co má na sobě. Ještě jednou všem děkujeme,“ řekla vrchní sestra dětského oddělení Eva Kovářová.