Podle mluvčího krajských hasičů Romana Žemličky je výcvik v týdnu od 7. do 13. února zaměřený na hašení požáru a řezání konstrukcí pomocí vysokotlakého zařízení COBRA, na práci s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru a na záchranu lidí při požárech.

„Tento výcvik bude ‚na ostro‘. To znamená se zakládáním skutečného ohně a použitím vody. Dá se předpokládat i viditelný kouř, který by se ovšem měl bez problémů rozplynout a neměl by nikoho ohrožovat na zdraví, či být jinak nebezpečný,“ ujistil Žemlička.

V dalším týdnu ze záchranáři při výcviku zaměří na stabilizaci stavebních konstrukcí a na záchranu lidí z demolic a závalů.

„Výcvik je odvislý od rychlosti bourání budov a jejich stavu. Výcviky v tomto termínu budou probíhat zásadně až v odpoledních hodinách,“ zdůraznil Žemlička.

Smyslem výcviků je podle mluvčího procvičení nováčků i cyklické proškolení všech hasičů.

Účastní se jich členové jednotek krajského hasičského záchranného sboru ze Vsetína, Valašského Meziříčí a Zlína. Spolu s nimi také jednotka Hasičského záchranného sboru Správy železnic.

„Ta sice vysokotlakým zařízením COBRA nedisponuje, ale potřebuje se s tímto zařízením blíže seznámit a zvážit jeho použití při jejich zásazích,“ vysvětlil Žemlička.

Dodal, že obyvatelé Vsetína byli o cvičení a jeho průběhu informování formou tiskové zprávy na webových stránkách města, aby se předešlo panice a nežádoucímu volání na tísňové linky či pracovníkům městského úřadu. „Přeci jen bude vidět kouř a zvýšený pohyb našich jednotek,“ poznamenal Žemlička.