Kabinet asi poslanecký návrh zákona odmítne. Zamítnutí podle předkládací zprávy doporučil Úřad vlády podle stanovisek ministerstev financí a obrany. Ministerstva vnitra a spravedlnosti naopak zákon podpořila, ministerstva práce a sociálních věcí, zemědělství a pro místní rozvoj se k předloze postavila neutrálně. Podle Hamáčka má však návrh širokou podporu mezi poslanci. "Věřím, že poté, co dnes bude projednán ve vládě, tak dorazí do Poslanecké sněmovny a pak je úkolem nás v Poslanecké sněmovně najít termín tak, aby mohl být schválen," uvedl ministr.

Zákon počítá s odškodněním ve výši zhruba 660 milionů korun za omezení po výbuchu muničních skladů, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Normu předložila skupina poslanců ze všech frakcí vyjma SPD a KDU-ČSL v čele s Hamáčkem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Hamáček je přesvědčený, že částka je adekvátní.

Poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD) doufá, že pokud vláda zákon nepodpoří, dá alespoň neutrální stanovisko. Ať se vláda vysloví jakkoliv, návrh podle ní ve Sněmovně projednán bude. "Určitě se pokusíme zařadit ho ještě na tuto schůzi, případně vyvoláme jednání mimořádné schůze Sněmovny, tak aby zákon schválen byl," řekla Gajdůšková. Odškodnění by podle ní mělo být vyplaceno od 1. ledna 2022.

Podle europoslance a advokáta čtyř postižených obcí Stanislava Polčák (STAN) starostové z dotčeného regionu s konstrukcí zákona souhlasí. Postoj ministerstva obrany a financí kritizuje. "Ministerstvo obrany bylo vlastníkem, který odpovídal za řádný provoz areálu," řekl Polčák. Ministerstvo financí kritizoval za to, že za celou dobu šesti let trvajícího zásahu vyplatilo evakuovaným lidem pouze 3000 korun. "Pokud toto ministerstvo pokládá za adekvátní reakci státu, tak my se s tímto nemůžeme ztotožnit," uvedl Polčák.

Areál bývalých skladů zabírá plochu přes 346 hektarů, přičemž zhruba dvě třetiny pozemků už v něm vlastní státní Vojenské lesy a statky (VLS). Z rozhodnutí vlády by měly VLS získat všechny pozemky v areálu, plánují na nich hospodařit. Výbuchy ale zasáhly i stovky hektarů pozemků mimo areál.

Jeden sklad ve Vrběticích explodoval v říjnu 2014, druhý v prosinci téhož roku. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group, v době explozí areál spravoval státní podnik Vojenský technický ústav. České bezpečnostní složky mají podezření, že do ničivého výbuchu muničního areálu byli zapojeni příslušníci ruské tajné služby, což před nedávnem vyvolalo diplomatickou roztržku s Ruskem. Rusko obvinění odmítá.

Náměstek českého ministra zahraničí Martin Smolek koncem června předal ruskému velvyslanci v ČR Alexandru Zmejevskému diplomatickou nótu, která uplatňuje mezinárodněprávní odpovědnost Ruska za jeho zapojení do explozí z roku 2014 a požaduje plnou náhradu škod. Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová to přirovnala k vyděračství.