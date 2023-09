Navzdory zákazu odvedla matka na konci prázdnin své dvě děti od otce a vzala je do komunity „Společenství Prohlášených Živých Člověků“ v Halenkově na Vsetínsku. Děti ženě ze sekty „živých člověků“ odebraly úřady už podruhé. Soud ji navíc zakázal se synem a dcerou jakýkoliv kontakt.

Soud, soudce - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Sekta ale neuznává právní řád, zákony ani ústavní zřízení. Děti v září přestaly chodit do školy a byly vzdělávány v komunitě. Matka dostala podmínku za ohrožování výchovy, okresní soud ve Vsetíně jí děti odebral a svěřil je do péče jejich otce.

Situace se během měsíce opakovala a soud nyní ženě zakázal předběžným opatřením s dětmi jakýkoliv kontakt. Zprávu přinesl server Novinky.cz.

Soud: matka rozhodnutí nerespektuje

„Matka nerespektuje rozhodnutí soudu ani poté, co jí byly děti už jednou odebrány. Dopustila se protiprávního jednání, kdy nezletilé bez souhlasu otce odvezla do svého bydliště. Z jejího postoje je zjevné, že do budoucna nehodlá žádné rozhodnutí státních orgánů respektovat. Zároveň i nadále sabotuje nástup nezletilých do školy,“ stojí v rozhodnutí vsetínského soudu, o kterém server informoval.

Do Halenkova přijel minulý pátek otec spolu s pracovnicemi sociální správy, soudním vykonavatelem, justiční stráží a policií. Po tříhodinovém vyjednávání děti odvezli. Matka k celé situaci natočila video, které umístila na webové stránky společenství.

„Všichni přijeli kvůli naplnění nějakého usnesení ve věci ‚osob‘, které se nás bytostně nijak netýkají. Přijeli za osobou, která fyzicky nebyla přítomna a chtěli odebrat děti, které tam také nebyly fyzicky přítomny. Místo, které navštívili, jsou soukromé prostory nás, člověků, prostory Suverénů spadajících pod ochranu mezinárodního práva,“ stojí na webových stránkách.

Já ani děti nepodléháme právním předpisům, tvrdí matka

„Ačkoliv jsme se snažili najít společnou dohodu s přítomnými a nesčetněkrát jsme jim říkali, kým jsme, a fakt, že nemůžeme ve svém fyzickém těle vykonávat vůli za někoho, kým nejsme – dřívější ‚osoby‘, které hledali, neboť bychom se tím dopouštěli protiprávního jednání –, na naše vyjádření nebyl brán žádný zřetel a byli jsme upozorněni, že k odvozu dětí musí dojít, a to buď po dobrém, nebo po zlém,“ vyjádřila se matka dětí.

„Jde o zcela výjimečnou věc, která vybočuje z jakýchkoli hranic normálnosti. Byť zákaz styku dětí s matkou, ke které děti mají pozitivní vztah, je velmi závažným opatřením, které děti budou zprvu vnímat negativně, je nutné k němu přistoupit,“ stojí podle Novinek, které se odkazují na deník Právo, v rozhodnutí.

Okresní soud také zmiňuje tvrzení matky, že ona ani její děti nepodléhají právním předpisům. Těmito názory žena podle něj izoluje děti od standardní společnosti, jejích návyků a hodnot.