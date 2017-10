Gajdůšková končí na úřadě, Strnadlová bude hlídat vnoučata

Jednu poslankyni Zlínsko ztratilo, dva nové naopak získá. Miroslava Strnadlová (ČSSD) už kandidovat nechtěla, chce se prý věnovat rodině. Práci na Úřadě vlády naopak opustí kvůli nově získanému křeslu její stranická kolegyně Alena Gajdůšková. Nový poslanec Marek Novák (ANO) počítá s omezením profese projektového manažera. Co další poslanci ze Zlínského kraje? Kdo si hledá práci, kdo dává výpověď?

Nejdéle byl ve sněmovně sociální demokrat Antonín Seďa. Chystá se jít pracovat jako každý jiný.

„Byl jsem vždycky zvyklý postarat se sám o sebe, snad se mi to podaří i teď,” reagoval hned po zveřejnění volebního výsledku.

Nejdřív by se prý rád vrátil ke své původní profesi.

„Jsem letecký konstruktér, takže bych rád našel práci v letectví,“ plánuje Antonín Seďa.

Do sněmovny neusedne navzdory třetímu místu na kandidátce ani lidovec Ludvík Hovorka. Buď se vrátí ke svému vystudovanému oboru, což je stavebnictví, nebo se bude věnovat zdravotnictví, které měl na starost jako poslanec.

„Nějaké nabídky už mám, takže se musím rozhodnout, kterým směrem se budu ubírat,“ nechal se slyšet Šumičan. Z Poslanecké sněmovny odchází podruhé.

Petr Kořenek (ČSSD) působil před vstupem do parlamentu jako ředitel Základní školy Luh ve Vsetíně. Tam se nyní vrátí.

„Od sedmadvacátého jsem zpátky v pozici ředitele školy v Luhu, kde mám mandát na šestileté funkční období. Budu se starat o školu. Zůstávám také v Zastupitelstvu města Vsetína, tak jak jsem dostal důvěru od lidí,“ doplnil končící poslanec.

Kristýna Zelienková. Letos kandidovala za TOP 09 ve Zlínském kraji, v roce 2013 byla zvolena za ANO v kraji Středočeském. Ve sněmovně končí.

„Kam povedou moje další kroky, ještě nevím. Kampaň byla hodně vyčerpávající, takže si určitě budu chtít chvíli odpočinout,“ sdělila Zelienková.

Loučí se i komunistka Marie Pěnčíková.

„Věnovala jsem se politice opravdu naplno a utlumila kvůli ní svou živnost v poradenské oblasti. Co bude dál, rozhodnuta nejsem. Částečně bych určitě chtěla dál zůstat v politice, variant je pro mě ale zatím více,“ podotkla Pěnčíková.

Miroslava Strnadlová (ČSSD) ze Zlína avizovala už dva roky předem, že znovu kandidovat nechce.

„Jsem v důchodovém věku, zrovna minulý týden se mi narodilo šesté vnouče – Ondra. Nyní se proto budu věnovat právě vnoučatům a dceři,“ těší se Strnadlová.

O kandidaturu už nestál ani Pavel Volčík (ANO), neurolog ze Vsetína. Po čtyřech letech v parlamentu se vrací zpět do své ambulance. „Tehdy jsem za sebe dovedl náhradu, novou paní doktorku. Teď musíme najít takovou shodu, abychom byli schopní pracovat oba. Zkrátka se vrátím k tomu, co dělám už třiačtyřicet let,“ řekl Volčík.

Šestku odcházejících poslanců nahradí šestka nových, nejzkušenější ve vrcholové politice je přitom sociální demokratka Alena Gajdůšková, někdejší místopředsedkyně Senátu z Želechovic nad Dřevnicí. V úřednické pozici na Úřadě vlády končí.

„Musím se ještě na řadě věcí domluvit, uzavřít různé záležitosti a agendu předat. S prací poslankyně se to skloubit nedá a ani bych to dělat takto nechtěla. Myslím si, že člověk se má svým věcem věnovat na sto procent,“ reagovala nová poslankyně.

Do Prahy bude jezdit nově Stanislav Blaha, starosta Uherského Hradiště. Současnou funkci si ale hodlá ponechat.

„Mým záměrem je opravdu dovést Hradiště do komunálních voleb v pozici starosty. V průběhu roku si tak budu moci vyzkoušet, jestli je souběh funkcí možný a podle toho se budu dále rozhodovat,” uvedl.

Marek Novák (ANO) ze Zlína bude muset omezit své nynější zaměstnání coby projektový manažer.

„Co se týká mého šéfování ANO na Zlínsku, to si chci určitě ponechat. Byla by škoda funkci ze dne na den opustit,“ myslí si Novák. „Za tím, co jsem doteď dělal, nemíním udělat tlustou čáru. A pokud ji budu muset udělat, tak pouze s vědomím, že za mě bude adekvátní náhrada,“ dodal poslanec.

Nováčkem ve sněmovně bude i František Elfmark z Uherského Hradiště. Člen Pirátů už před volbami avizoval, že se v případě zvolení chce plně věnovat poslaneckého mandátu.

„Nebudu dělat dvě uvolněné funkce,“ nechal se slyšet František Elfmark. Dodal, že chce ale dál působit na hradišťské radnici, kde doteď pracoval jako uvolněný radní, teď bude neuvolněný.

Do poslanecké lavice usedne brzy devětapadesátiletý lékař neurolog Jaroslav Dvořák ze Strany přímé demokracie – Tomio Okamura. Lékařskou praxi ale zcela opustit neplánuje.

„Svým pacientům jsem slíbil, že v ambulanci zůstanu, i když jen na omezený úvazek. Dohodl jsem se ale s jedním kolegou, že převezme část práce za mne, aby pacienti žádný výpadek v neurologické péči nepocítili,“ ujišťuje.

Posledním nováčkem je manažer Pavel Pustějovský (ANO 2011). „Těším se, protože každá zkušenost je dobrá,“ řekl. Chce být podle vlastních slov poslancem na plný úvazek.

Jak jim vychází odstupné

65 640 Kč

Základní poslanecký plat, který mají všichni stejný. K němu je třeba přičíst odměny za účast v dalších komisích a organizacích:



Antonín Seďa (ČSSD) Vedoucí stálé delegace NATO: 26 742 Kč Odstupné: 461 910 Kč



Ludvík Hovorka (KDU-ČSL)

Předseda podvýboru ekonomika ve zdravotnictví, zdravotní pojištění a lékovou politiku: 13 371 Kč

Odstupné: 395 055 Kč



Pavel Volčík (ANO 2011)

Bez dalších odměn

Odstupné: 328 200 Kč



Petr Kořenek (ČSSD)

Předseda komise pro práci Kanceláře PS: 26 742 Kč

Odstupné: 461 910 Kč



Miroslava Strnadlová (ČSSD)

Místopředsedkyně petičního výboru: 13 371 Kč

Odstupné: 395 055 Kč



Marie Pěnčíková (KSČM)

Místopředsedkyně podvýboru financování péče o životní prostředí: 6686 Kč

Odstupné: 361 630 Kč



Kristýna Zelienková (TOP 09)

Místopředsedkyně výboru pro evropské záležitosti: 13 371 Kč

Odstupné: 395 055 Kč

Autor: Marie Urubková