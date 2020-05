František Zavadil stál v čele města v letech 1976 až 1990. Za tu dobu se Valašské Meziříčí výrazně proměnilo.

„Moc rád vzpomínám například na to, jak se nám podařilo postavit hotel Apollo. Bylo toho ale mnohem víc, mezi jinými nadjezd ke hřbitovu nebo třeba most v Hrachovci. Nic z toho by se nepodařilo bez šikovných kolegů a dalších schopných lidí,“ zavzpomínal František Zavadil.

„Pan Zavadil stál v čele našeho města dlouhých 15 let. Nesmazatelně se zapsal do jeho historie. K významnému životnímu jubileu jsme mu popřáli hlavně zdraví a neutuchající elán, který ho ani v 90 letech neopouští,“ řekl Robert Stržínek.