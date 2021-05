Statné zvíře totiž fotopast zachytila v blízkosti turisticky exponované naučné Stezky devíti katastrů v blízkosti rybníků Olšovec.

„Šlo o fotopast místního myslivce Martina Horňáka umístěnou na jeho chatě na okraji katastru Mistřic, na dohled od katastru Popovic. Medvěda fotozařízení zaznamenalo ve čtvrtek, krátce po páté hodině ranní. Na webu jsme na to spoluobčany upozornili, ale nevím, co si o tom mám myslet,“ řekl Deníku starosta Mistřic Vlastimil Jánoš.

Podle jeho odhadu mohla šelma zavítat do oblasti Přírodního parku Prakšická vrchovina, kde se Mistřice nacházejí, ve směru od Uherského Brodu a Bílých Karpat.

„Lidi by si tam v těchto dnech měli dávat pozor, protože to opravdu není žádná sranda, potkat v lese medvěda,“ poznamenal starosta. Přiznal také, že oblast je navštěvována místními lidmi i turisty. „Já jsem v té lokalitě byl shodou okolností dnes v osm ráno. O medvědovi jsem v té chvíli ale ještě nic nevěděl a naštěstí jsem ho tam ani nepotkal,“ usmál se Vlastimil Jánoš.

O události byl informován rovněž první muž sousedních Popovic Martin Slováček, a tak zprávu s upozorněním nechal pověsit na obecní web také on.

„Pro jistotu jsem ještě volal našim myslivcům, aby si i oni zkontrolovali své fotopasti,“ sdělil Martin Slováček s tím, že se v dané lokalitě nachází oplocený rekreačně sportovní areál Amfík Bukovina. Sám si však vůbec není jistý, jak by v případě setkání s medvědem reagoval.

Občasný výskyt medvěda v našem regionu není žádnou novinkou pro předsedu Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty Libora Beníčka.

„Pro mě to není nic překvapivého. Jsme v období, kdy se krajinou od Beskyd a Bílých Karpat můžou pohybovat vypuzení jedinci, kteří si hledají nové teritorium. Oni se tu pomotají, týden, čtrnáct dnů a zase zmizí. Vloni jsme sice na území našeho okresu žádného nezaznamenali, ale v roce 2019 jsme měli hlášené čtyři případy pohybu medvědů u nás. Jeden u Hradčovic a další nedaleko Uherského Brodu Na Rubaniskách,“ prozradil Libor Beníček.

Ten v případě kontaktu s touto šelmou doporučuje lidem zklidnit se, zpomalit pohyb a potichu se vytratit. „Nedráždit ho. On za normálních okolností nikdy nezaútočí. Jedině pokud by byl poraněný, měl kolem sebe mladé, nebo by ho člověk dostal nějak do úzkých,“ dodal Libor Beníček.

Za den ujdem 20 až 30 kilometrů. Teď už by nejspíš mohl být někde v okolí Starého Hrozenkova.