Autorem vystavených fotografií zachycujících každodenní život v rozličných zemích světa je berounský fotograf Jan Šroubek. Výstava potrvá do 29. března, přístupná je vždy v pondělí a středu od 8 do 17 hodin a v úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 14 hodin.