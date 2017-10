Folkloristé z Jasénky považují volbu v kroji za čest

Až dvacet minut trvá, než se valaši ustrojí do svátečního kroje. Tohoto času nelitovali členové Folklórního spolku Jasénka, kteří se rozhodli jít k letošním volbám v tomto neobvyklém oblečení.

Na sněmovní volby se ve Vsetíně vyšňořili členové Folklorního souboru Jasénka. Svůj hlas vhodili do hlasovací schránky ve valašském kroji.Foto: Deník / Mrlina Martin

„Jsme hrdí na to, že jsme Valaši. Mohli bychom inspirovat a přilákat voliče, kteří ještě váhají jít k volbám,“ vysvětlila vedoucí taneční složky Eva Lambertová.

Svou volební premiéru v kroji si užil další člen souboru Roman Diblík.

„Byl to takový rychlý nápad. Mohli bychom z toho udělat tradici a příště třeba v kroji odvolí celá Jasénka,“ vyslovil přání Diblík.

Třetí Valach v kroji, Vít Ludva připomněl důležitost účasti.

„Je jedno jak volíte. Hlavně je nutné k volbám přijít,“ zdůraznil Ludva.

Všichni tři se shodli, že by nebylo špatné, kdyby měl hlas voliče v kroji dvojnásobnou váhu. Také padla myšlenka, že by to měla být pro Valacha povinnost volit v kroji.

Samotný akt ve volební místnosti se nesl v duchu uvolněné atmosféry. Na žádost přítomných, aby členové souboru při hlasování zazpívali, pohotově odpověděli.

„My vám zazpíváme, ale musíte nalét symbolickou štamprlu,“ zažertovala Eva Lambertová.

Ve volební místnosti samozřejmě žádný alkohol nebyl. Proto se přítomní zpěvu nedočkali. Jasénce přece jenom patří hlavně festivalová podia u nás i v zahraničí.