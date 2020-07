Více jasno však má být ve čtvrtek 30. července, kdy Krajská hygienická stanice Zlínského kraje oznámí svůj postoj k předloženému hygienicko-epidemiologickému plánu akce. Informovala o tom ředitelka filmového festivalu Radana Korená.

„Na žádnou akci festivalu nebude vstup zdarma a na žádnou akci nebude mít přístup ten, kdo nebude akreditován. Abychom dodrželi všechna ta opatření, bude filmů méně než by normálně bylo. Prostory totiž budeme muset po každé projekci dezinfikovat. Ve Smetanových sadech budou stany dál od sebe. Všichni majitelé stánků, kterých bude méně než v minulých letech, budou obeznámeni s tím, co je třeba dodržovat a jak je třeba fungovat,“ vyjmenovala Radana Korená některá z aktuálních opatření, za nichž se má festival konat.

Některé filmové sekce bylo nutné podle Korené přesunout na další rok a řada hostů ze zahraničí nedorazí. Momentálně je evidováno 1500 akreditací. K dispozici bude šest kinosálů a čtyři venkovní uzavřené prostory.

„Musíme se s virem naučit žít a je potřeba, abychom všem ukázali, že organizovat akce lze, že to smysl má, a že je důležité komunikovat a připravovat je v součinnosti s hygieniky, nejen aby byly bezpečné, ale také proto, aby vůbec být mohly. Od začátku jsme cítili že to dáme, ale pokud by situace byla špatná, ze dne na den ji zrušíme, protože ji ale chceme udělat, věříme že to dáme,“ neztrácí Radana Korená optimismus.

Nejjednodušší, jak zmírnit riziko, které v dnešní době přináší shromažďování většího počtu osob, by podle uherskohradišťského starosty Stanislava Blahy bylo, přesunout pořádáni akcí na příští rok.

„Pro mne jako starostu je významnou prioritou ochrana zdraví obyvatel města, před tím nejsem ochoten couvnout,“ řekl starosta.

Jaká nakonec letošní Filmovka bude, nebo nebude, se rozhodne v následujících dnech.

„Hygienicko-epidemiologický plán nám byl předložen dnes, posoudíme jej a ve čtvrtek s ředitelkou Letní filmové školy a uherskohradišťským starostou ho vyhodnotíme a zaujmeme k němu stanovisko,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková s tím, že z epidemiologického hlediska je nyní Zlínský kraj na relativně dobré úrovni.

Má jedno ohnisko nákazy – Vlčnov, který však od pátku hlásí jen dva případy nárůstu koronavirové nákazy.