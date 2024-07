Historický areál letního kina mají na Vsetínsku, provozuje ho obec Bystřička a promítá se tam od roku 1963. „Jediný rok, kdy se nepromítalo, byl během koronavirové pandemie,“ říká starosta obce Zbyněk Fojtíček.

Zároveň ale dodává, že kino udržují spíše z nostalgie. Investovat do digitálního promítání by bylo pro obec příliš drahé a návštěvnost by náklady nevrátila. Promítají tak hlavně pro rodiny s dětmi. „Ale když se tam posadíte a začne se ztrácet slunce za obzorem, pořád to má skvělou atmosféru,“ dodává starosta.

Kapacita je přes tisíc míst, kino stavěli s ohledem na to, že sousední přehrada byla mimořádně vytíženou rekreační lokalitou. Jenomže masová obliba místa skončila v 90. letech a už se v takové míře nevrátila. „Ani se vrátit nemůže, podnikové ubytování se rozprodalo soukromníkům a ti sem jezdí za klidem,“ vysvětluje Fojtíček.

Areál tak kromě kina poskytuje zázemí jiným akcím, tradičně se tady koná třeba festival Starý dobrý western, letos už po pětadvacáté.

I když další stálé letní kino v regionu není, promítačky tady jedou naplno. Ve Vsetíně vzniklo improvizované kino na Dolním náměstí. Funguje jednou týdně a místo sedaček využívá rozlehlé schodiště, vedoucí ke knihovně.

Ve Valašském Meziříčí se letní kino ustálilo v amfiteátru u zámku Kinských a Rožnov pod Radhoštěm, Zubří a sedm okolních obcí zase obsluhuje Valašský letňák. Cestuje mezi nimi, tvoří ho promítačka a nafukovací konstrukce, která nese plátno. Jinde, například ve Velkých Karlovicích, zase letní kino provozují místní hasiči. Umístili ho k muzeu.

Hulínské letní kino láká diváky. Nabízí moderní vybavení i půjčování dek

Dřevěnou budku na prodej vstupenek nahradila moderní, prkna na lavičkách jsou natřená a návštěvníci nezmrznou, ani když si doma zapomenou deku. „Půjčíme jim naši, mohou si i vybrat barvu,“ usmívá se ředitelka hulínského Městského kulturního centra Jarmila Zakravačová.

V Hulíně si léta hýčkají tradiční areál letního kina, jeden z posledních ve Zlínském kraji. Promítá se tady od roku 1965. „Kino je pořád takové, jaké bývalo. Žádná přestavba se tady nedělala, jen ho pečlivě udržujeme,“ doplňuje Zakravačová.

Radnice před lety investovala do technologie na digitální promítání, díky čemuž dokáže kino držet krok i s nabídkou velkých kamenných kin. Teď v červenci třeba nabídne oceňované české drama Zápisník alkoholičky nebo rodinnou komedii Sladký život. Pro děti má v programu animovaný americký snímek z loňského roku Ptáci stěhováci.

Kapacita kina je 450 lidí, dá se ale operativně nafouknout dalšími sedačkami. A pokud je nevlídné počasí, vejde se 150 návštěvníků pod střechu, která částečně kryje hlediště.

Na Kroměřížsku si mohou lidé vychutnat atmosféru letního promítání na mnoha místech, namátkou v Kroměříži na dvoře Starého pivovaru, v areálu letního kina v Morkovicích -Slížanech, v Bystřici pod Hostýnem na nádvoří zámku nebo v sousedním Chvalčově. Tady postavili letní kino na louce Pod Kozincem.

Do Koryčan zase pravidelně zajíždí Kinematograf bratří Čadíků. Letos tady stráví čtyři dny na konci prázdnin, promítat se bude každý večer.

Ve Slavičíně mají velkou vzácnost

Naprostý unikát si hýčkají ve Slavičíně, areál letního kina tady funguje na stejném místě od roku 1955. Je vůbec nejstarším letním kinem na území Zlínského kraje a druhým nejstarším v zemi.

„Pořád tam ještě máme laminátové sedačky, i když už řešíme jejich výměnu,“ usmívá se starosta Slavičína Tomáš Chmela.

Dnes má kino digitální projektor a moderní zvukovou techniku. Přitom promítá zdarma, přes léto dvakrát, třikrát týdně.„Pro mě je kino spojené hlavně s koncem školního roku. Jako děti jsme tam chodili na slavnostní ceremoniál a vždycky tam zněla státní hymna,“ vzpomíná Chmela. Tradici ve městě udržují dodnes. „Sejde se tam třeba sedm stovek školáků, bývá to veliké.“

Naopak krajský Zlín stabilní scénu nemá, dokázal z toho ale udělat výhodu. Mobilní techniku stěhují po různých částech města, aby se nabídka přiblížila k lidem. „Začínáme příští pátek promítáním v Sadu Svobody u zámku,“ uvedl Jaroslav Chudara z tiskového odboru magistrátu. Na programu je životopisný snímek o Nicholasi Wintonovi Jeden život, v sobotu promítnou komedii S tebou nikdy a pak kino poputuje dál.

S různými filmy, včetně pohádek pro děti, postupně zastaví v Parku Komenského, na terase hotelu Tomášov, na fotbalovém hřišti Příluky, u dětského hřiště na Majáku, v Malenovicích na fotbalovém hřišti a na discgolfovém hřišti Centrálního parku na Jižních Svazích.

Podobně to zařídili také v Luhačovicích, kde promítají na městské plovárně, v Řetechově, Polichnu a Kladné-Žilíně. Mimo to do města zavítá kinematograf bratří Čadíků, ten bude mít zázemí v lázeňském parku a na Lázeňském náměstí. Mobilní kino zajistily radnice také v Otrokovicích nebo třeba v Brumově-Bylnici.