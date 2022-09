Návštěvníky letošního ročníku čeká nabitý program, v němž – co se hudební stránky týče – vystoupí Midi lidi, Dva, Koňe a Prase, Wolf Lost In The Poem, Lucie Redlová, Qašisti, Cesar Chunk a další. Festivalem provedou Ondřej „Fetos“ Hrbáč a Jakub „Vespe“ Vosáhlo.

Nedílnou součástí akce jsou diskuze a přednášky. Jejich témata letos zní: Bečva dva roky poté, Přehrada Skalička, Voda v krajině, Valašsko z lufta, Ves Mír 432 Hz nebo Konopí – rostlina budoucnosti.

Humor kněze Czendlika, zábava pro děti i běhání s Milošem Škorpilem

„Rok 2022 nám už na svém začátku přinesl (také) další celosvětové problémy nejen v oblasti pokračujících klimatických změn a poškozování životního prostředí, ale také blízký válečný konflikt na Ukrajině. Filozofie festivalu Bečva času 2022 je tedy zcela jasná - hledání možností, jak žít v harmonii se Zemí ale i se sebou samými,“ říkají pořadatelé.

V místě konání festivalu budou moci příchozí navštívit také jurty, stánky ekologických a neziskových organizací, nebude chybět ani jóga, tanec, zpěv, bubnování, oheň, zábavně-vzdělávací workshopy pro děti, meditačně-hypnotická seance s Jakubem Vosáhlem či workshop zaměřený na výrobu barefoot

Pořadatelé upozorňují, že k dispozici budou také stánky s veganským a vegetariánským občerstvením, dobré pivo i víno, poctivá káva, čajovna i nealko nápoje. Festival se koná ve spolupráci s městysem Hustopeče nad Bečvou a výletní restaurací Jachta.

Informace o vstupném a další podrobnosti na www.envirofest.cz.