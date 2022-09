Zatím poslední ročník se však uskutečnil na podzim v roce 2019. V následujících dvou letech se nekonal kvůli pandemii covidu a jeho příznivci se jej nedočkají ani letos.

„Rozhodnutí jsme dlouhodobě zvažovali a pod tlakem vývoje posledních týdnů se k němu nakonec definitivně přiklonili: ani letos Karlovský gastrofestival neuspořádáme,“ informovala Martina Žáčková z Resortu Valachy, který s podporou a účastí dalších majitelů hospod a restaurací v údolí Léskové ve Velkých Karlovicích festival pořádá.

Její slova potvrdil také Tomáš Blabla, ředitel Karlovského gastrofestivalu a generální ředitel pořádajícího Resortu Valachy Velké Karlovice.

„Tradiční gastronomickou akci, jejíž 12. ročník měl proběhnout v říjnu, jsme se rozhodli po velmi složitém a důkladném rozhodování zrušit, a to kvůli nestabilní ekonomické, společenské i zdravotní situaci,“ ozřejmil Blabla.

Po covidu přišlo zdražování

Zatímco v letech 2020 a 2021 konání gastrofestivalu podle jeho slov hatila „jen“ pandemie covidu, v letošním roce se přidaly další zásadní důvody. Vedle signálů, že by na podzim opět mohlo dojít kvůli covidu k omezením, se přidaly podstatné důvody ekonomické.

„V situaci, kdy dochází k výraznému zdražování energií, pohonných hmot a veškerých souvisejících služeb, není reálné, abychom udrželi náklady na organizaci gastrofestivalu na úrovni, která by dávala akci ekonomický smysl a současně umožnila zachovat dřívější kvalitu a pestrý program, na jaké byli návštěvníci zvyklí,“ vysvětlil Blabla.

K uvedenému se podle něj přidává také komplikovaná situace ve společnosti.

„Nemůžeme se spolehnout, že na podzim budou lidé, zatížení rostoucími cenami energií, ochotní jezdit na akce našeho typu a utrácet za jídlo a pití, zvláště když jejich ceny v posledních měsících stále rostou,“ řekl ředitel.

Útrata návštěvníků festivalu je zásadní

Útrata návštěvníků je přitom pro smysluplnost a ekonomiku Karlovského gastrofestivalu zásadní. Především proto, že na gastrofestivalu se nevybírá žádné vstupné. Vzhledem k tomu, že program je rozložený do rozlehlého tři a půl kilometru dlouhého horského údolí Léskové, by to ani nebylo reálné.

„Náklady na organizaci se tak solidárně pokrývají pouze z procenta tržeb zapojených gastro podniků a stánkařů," podotkl Blabla.

Pominout podle něj nelze ani každoroční riziko nepříznivého počasí, které návštěvnost gastrofestivalu vždy zásadně ovlivňuje.

„V době, kdy se hotely a restaurace stále ještě vzpamatovávají z dopadů covidu a nově je začíná postihovat energetická krize, nemůžeme podstupovat tato rizika,“ řekl Blabla s tím, že do budoucna budou pořadatelé hledat jiné cesty, jak navázat na dřívější tradici úspěšné gastro akce.

Ve zbylé části letošního roku se chtějí v Resortu Valachy koncentrovat na menší tradiční gastronomické akce převážně na půdě Spa hotelu Lanterna, jako jsou degustační večery s moravskými vinaři, tradiční Noc bílých lanýžů (16. listopadu), svatomartinské hody nebo degustační večer s etiketou stolování Ladislava Špačka.