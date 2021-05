Provozovatelé hromadných ubytovacích zařízení pak budou v termínu od 28. května do 7. června 2021 podávat žádost o dotaci na úhradu těchto voucherů.

„Jako kraj usilujeme o oživení podnikatelských aktivit v turismu, který patří k nejpostiženějším odvětvím ekonomiky. Tuto snahu chceme spojit s poděkováním pracovníkům zdravotních a sociálních služeb, kteří v době pandemie stáli v první linii,“ uvedl náměstek hejtmana Lubomír Traub, zodpovědný za strategický rozvoj kraje a cestovní ruch.

Pracovníci se mohou těšit na voucher v hodnotě 3 500 korun. Ten budou moci uplatnit jak na nocleh, tak na veškeré doprovodné služby, které jimi vybrané ubytovací zařízení poskytuje, a to v termínu od 1. září 2021 do 30. června 2022.

Provozovatelé voucher přijmou, sníží cenu poskytnutých služeb o jeho hodnotu a následně požádají Zlínský kraj o úhradu uplatněných voucherů.

Hotely a penziony, které mají zájem podílet se tímto způsobem na poděkování zaměstnancům zdravotních a sociálních služeb, mohou předkládat svoji žádost o dotaci od 28. května 2021 do 7. června 2021 (do 12:00 hodin). Dotaci lze získat v rozmezí od 35 tisíc do 175 tisíc korun. Podpora se vztahuje na hotely a penziony ve Zlínském kraji s minimálně 5 pokoji a 10 lůžky, které mají celoroční provoz a poskytují minimálně polopenzi.