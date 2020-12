Důstojný závěr života. Pracovníci hospice Devětsil pomáhají už pět let

„Manžel si moc přál, aby poslední dny života mohl dožít doma. Když přestala účinkovat onkologická léčba a propustili jej do domácí péče, byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím jeho posledním přáním. Netušila jsem ale, co všechno to obnáší. Fyzicky jsem na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo,“ stojí v jednom z řady dopisů, která za uplynulých pět let existence dostali od příbuzných svých klientů pracovníci denního hospice Devětsil.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Služba zajišťovaná Diakonií Vsetín je zaměřená na pomoc nevyléčitelně nemocným lidem v domácí péči v závěrečné fázi jejich života. Na hospic Devětsil se na doporučení známých obrátila také pisatelka dopisu, z něhož jsme v úvodu citovali. „Považuji to za mé nejlepší rozhodnutí. Prostřednictvím sester, které nás doma navštěvovaly, jsem dostala pomoc a získala cenné rady, jak jít dál. Staly se pomocnicemi, rádkyněmi a vrbou, která byla schopna naslouchat mým projevům smutku a steskům. Moc si vážím neocenitelné služby, která přišla ve chvílích pro mě nejtěžších. Jen s její pomocí jsem si mohla srovnat myšlenky o konci života a překonat vše, co je s tím spojeno,“ uvádí také autorka děkovného psaní. V jiném z děkovných dopisů autor pečující o tchána mimo jiné napsal: „Nikdy nezapomenu, když mi tchán po setkání se sestřičkou a panem doktorem řekl: Prosím tě, kde jsi je sehnal? To jsou andělé…“ Za téměř pětileté fungování si domácí hospic Devětsil vsetínské Diakonie vybudoval dobré jméno a podobných děkovných dopisů od pozůstalých přišla celá řada. Jména pisatelů listů, z nichž jsme citovali, s ohledem na zachování soukromí rodin neuvádíme. Tým domácího hospicu Devětsil pečoval v letech 2016 až 2019 o 162 nevyléčitelně nemocných klientů. Odborníci soustředění kolem Diakonie Vsetín je navštívili přibližně sedm tisíc krát a v rodinách při ošetřování umírajících pobyli zhruba stejný počet hodin. Přitom se pracovníci Devětsilu postarali o zachování důstojnosti nemocných i co nejvyšší kvalitu poslední fáze jejich, jíž mohli strávit doma v kruhu svých nejbližších. „Odbornou zdravotní péči poskytujeme potřebným lidem v jejich důvěrně známém prostředí od chvíle, kdy léčba ve zdravotnických zařízeních již nepřináší naději na jejich uzdravení a proto byla ukončena,“ vysvětluje Zdislava Tělupilová, která je od letošního roku vedoucí lékařkou Devětsilu. Hejtman osobně poděkoval dobrovolníkům, kteří pomáhali s trasováním Přečíst článek › Snahou lidí v domácím hospici Devětsil je připravit na odchod ze světa nemocného i jeho nejbližší, kteří se o něj starají. A v tom je účinně a citlivě doprovázet. „Tým domácího hospice tvoří lékař, zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, ale také duchovní. Ti všichni se snaží reagovat na potřeby nemocného, respektují jeho přání i požadavky jeho okolí,“ říká Zdislava Tělupilová. V praxi to znamená, že lidé z Devětsilu zřizovaného Diakonií Vsetín podávají nemocnému potřebné léky na tišení bolesti a zajišťují rovněž vše ostatní související s jeho každodenními potřebami. Pacientovi a rodinám pomáhají se zapůjčením potřebných pomůcek pro domácí péči, například polohovací postele. Sociální pracovnice vyřizuje státní příspěvky, na něž má nemocný a jeho rodina nárok. „Příbuzné, kteří se o nemocného starají, zaučujeme a podporujeme v jejich náročné, avšak velmi záslužné a důležité péči o blízkého. Službu, která je financována z veřejného zdravotního pojištění, poskytujeme v případě nutnosti čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu,“ dodává Tělupilová. Diakonie Vsetín poskytuje sociální služby ve Vsetíně 16 let. Zajišťuje nejenom činnost domácího hospice, ale i komplexní služby pro seniory, kteří ztratili svou soběstačnost a jsou odkázáni na pomoc druhých. Další informace o poslání domácího hospice Devětsil a možném využití poskytovaných služeb lze získat na tel.: 737 266 974 nebo na emailu devetsil@diakonievsetin.cz.