Letos se do Dušiček promítla protiepidemická opatření přijatá kvůli šířícímu se onemocnění covid-19. Možnost vzdát úctu zesnulým vláda „nezatrhla“, lidé ale museli dostát platným omezením. Především dodržovat dvoumetrové rozestupy, nosit roušky a nepobývat na veřejně přístupných místech po více než dvou osobách s výjimkou členů jedné domácnosti.

Správci hřbitovů předem nabádali, aby lidé zamířili na místa posledního odpočinku svých blízkých mimo návštěvnickou špičku.

„Prosíme veřejnost, aby si letos k návštěvě hřbitovů v rámci Dušiček vybrala i jiné dny, než ty obvyklé. Větší koncentrace lidí na jednom místě významně zvyšuje riziko přenosu koronaviru. Jde o zdraví, na to je třeba myslet,“ vyzýval například Milan Macura, ředitel městské společnosti Pohřebnictví Zlín .

I přesto například na zlínský Lesní hřbitov zamířily o „dušičkovém víkendu“ stovky lidí.

„Dalo se to očekávat. Ale myslím, že lidé se chovají rozumně. Neviděl jsem nikoho, kdo by cíleně porušoval vyhlášená opatření,“ všímal si v sobotu odpoledne jeden z návštěvníků hřbitova Milan Pavlík. Také on přišel „posvítit“ na rodinný hrob. Přišel sám a na roušku také nezapomněl. „Stejně ji teď nosíme skoro všude, ani tady mi nevadí,“ poznamenal.

Dušičky ve Zlíně

Dušičky na Slovácku