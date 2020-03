V prostor, kde stovkám návštěvníků předvedli své umění kumštýři a řemeslníci z různých koutů republiky. Lidem se představil rovněž azylový ranč Valkýra, jehož pohostinnost si vyzkoušel nejeden z příchozích. A v žádném případě nešlo pouze o děti.

Návštěvníci Dne středověkých řemesel mohli pozorovat zručnost mistra kovářského řemesla, zpracovatele kůží, pletařek, nožířů, řezbářů, zpracovatelek vlny, dráteníků, výrobkyně svíček, mistrové od kolovrátku, kreslířky a dalších odborníků na středověk a jeho řemeslnou výrobu.

Kdo našel odvahu, mohl na vlastní kůži poznat, co středověká výroba obnáší.

„Vyrobil jsem si z vosku svíčku. Paní říkala, že se mi povedla,“ pochlubil se sedmiletý Ondřej.

„Já jsem neodolal a vyzkoušel jsem bubnování. Bylo to bezva. Docela by mě to bavilo,“ netajil se dvanáctiletý Aleš. Oba kluci přijeli se svými rodiči z Valašského Meziříčí.

Svůj um v Liptále předvedl také Tomáš Vlček z Havířova, který se již několik let zabývá výrobou historické obuvi.

„Je to můj velký koníček. Vyrábím obuv, kterou nosili naši předci od dob stěhování národů až po vrcholný středověk,“ prozradil na sebe obuvník, který se do Liptálu vrátil po roce.

„Byl jsem tu i na prvním ročníku a moc se mi tu líbilo. Skvělá atmosféra, výborní organizátoři, spousta zvídavých návštěvníků. Prostě, paráda! Nemohl jsem nepřijet.“

Pořadatelé druhého liptálského Dne středověkých řemesel pamatovali rovněž na ty, které všechno to pozorování, zkoušení, vyptávání a poslouchání unavilo natolik, že potřebovali vzpruhu. Pro ně kuchařky středověkých pochoutek připravily několik druhů dobových jídel.

„Ochutnala jsem houbové taštičky a hrachové placky. Neprohloupila jsem, bylo to moc dobré,“ prozradila Miriam Kamelandrová ze Vsetína.

Spokojenost byla patrná nejenom z očí a reakcí návštěvníků.

„Těší nás zájem návštěvníků i skutečnost, že v tom takzvaně nejsme sami. Představit středověk, jeho řemesla, zvyky, muziku a oblečení přijelo pětasedmdesát našich kolegů z jiných skupin a družin. Jejich pozornost a chuť do Liptálu přijet, stejně jako zájem veřejnosti, nás vede k tomu, že už nyní se nám honí hlavou příprava třetího ročníku,“ svěřila se Valašskému deníku šéfka družiny Jagāri Dana Dorotíková.