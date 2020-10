Dobojováno. Goláň a Bazala jsou noví senátoři ze Zlínského kraje

aktualizováno včera 16:56





Tomáš Goláň a Josef Bazala. To jsou dva senátoři, kteří v sobotu ve druhém kole senátních voleb v obvodech Zlín a Uherské Hradiště porazili své politické soupeře a na příštích šest let usednou do křesel v Senátu Parlamentu České republiky.

Senátoři za Zlínský kraj Tomáš Goláň a Josef Bazala | Foto: archiv senátorů