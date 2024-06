Téměř šest set tisíc korun. Tolik činí výtěžek premiérového ročníku společného dobročinného projektu VHK ROBE Vsetín a spolku Stoupa Cup. Cílem bylo finančně pomoci malému Teovi v jeho boji o návrat do běžného života. Úspěšný projekt bude pokračovat dále.

Hokejisté tentokrát zaměří svoji pozornost na osmiletého Radimka Hnika z Valašského Meziříčí.

Ze zdravého dítěte pacientem

Malý chlapec byl donedávna zdravým dítětem, školákem a také sportovcem. V dubnu letošního roku ale kvůli zdravotním problémům navštívil s rodiči lékaře. Výsledkem byla diagnóza akutní lymfoblastické leukemie.

„O příběhu rodiny Hnikových jsme se dozvěděli přímo z hokejové kabiny a nebylo nad čím přemýšlet. První ročník Pomáháme se podařil, proto bychom fanoušky opět rádi vtáhli do děje a budeme se snažit posbírat co možná nejvíce peněz,“ sdělil za spolek Stoupa Cup Zdeněk Čablík.

Druhý ročník charitativního projektu potrvá několik měsíců ve stejném duchu jako jeho premiéra. Finance, které se podaří shromáždit, využije Radimkova rodina na zajištění hygienických potřeb, zdravotních pomůcek, nízkobakteriální stravy, nehrazených medikamentů a také na chod domácnosti.

Spolupráce s nemocnicí a hledání nových dárců

Novinkou je snaha o rozšíření registru dárců kostní dřeně. Vhodného dárce totiž v budoucnu může hledat jak malý Radimek, tak řada dalších pacientů s problémy krvetvorby či onemocněním na bázi leukemie. Aktuálně na vhodnou kostní dřeň čeká asi čtyřicet tisíc Čechů.

Každý nový člen registru tak může znamenat záchranu jejich života. Valaši k této části projektu využijí spolupráci se Vsetínskou nemocnicí. Zápis do registru bude probíhat na vybraných akcích a to jednoduchým výtěrem z krku.

„Po úspěšném prvním ročníku pro nás bylo přirozené v projektu pokračovat. Jsme velice rádi, že se nám jej podaří posunout zase o kousek dál a rozšířit možnosti pomoci. Navíc máme po svém boku dalšího silného spoluhráče. Se Vsetínskou nemocnicí dlouhodobě spolupracuje jak Stoupa Cup, tak VHK. Ať už se jedná o tradiční akci Hokej na dřeň či kampaň Tací sa nerodí na rovině, která vznikla letos v lednu. Moc rádi nyní tuto spolupráci rozšíříme,“ uvedl Václav Trávníček za Vhk Robe Vsetín.

„Vstupem do registru můžete dát šanci na uzdravení pacientům s leukémií či dalšími poruchami krvetvorby. Podmínkou je věk od 18 do 35 let, dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění v minulosti), vyplnění dotazníku, výtěr z dutiny ústní, a především ochota pomoci při záchraně života a zdraví těžce nemocných pacientů,“ vysvětlila primářka hematologického a transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice Jana Pelková.