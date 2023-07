Investice s náklady 33,5 milionu Kč do zateplení a nové vzduchotechniky na valašskomeziříčské ZŠ Vyhlídka je v plném proudu. Práce ve třídách mají být hotovy do konce prázdnin.

Druhá největší základní škola v Meziříčí se dočká zateplení | Foto: město Valašské Meziříčí

Druhou největší školu ve Valašském Meziříčí navštěvovalo v uplynulém školním roce 472 žáků, které teď nejen ve třídách vystřídali zaměstnanci stavební firmy.

„Každoročně investujeme desítky milionů korun do oprav našich mateřských a základních škol. Letos jsme se rozhodli zateplit ZŠ Vyhlídka, díky čemuž dokončíme nejnákladnější investice do školských budov,“ řekl starosta Robert Stržínek s tím, že město počítá s náklady 33,5 milionu Kč: „Zároveň budeme žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla pokrýt až 30 procent nákladů. Zateplením přitom projde všech pět pavilonů školy a ve 47 třídách a dalších místnostech necháme nainstalovat také novou vzduchotechniku.“

O příjemnější prostředí během výuky zejména v teplých slunečních dnech se pak postarají nové vnitřní a venkovní žaluzie. Výměnou projde i část oken a jednotlivé školní pavilony se dočkají nové drenáže.

„Protože se jedná o velmi náročnou opravu, jsou stavební práce rozděleny do několika etap. Počítáme s tím, že práce ve třídách budou hotovy do konce prázdnin tak, aby nebyl ohrožen začátek školního roku. Termín pro dokončení venkovních prací je pak stanoven na konec května 2024,“ uzavřel Stržínek.