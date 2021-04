Uplynulý rok poznamenaný pandemií koronaviru přinesl řadu omezení. Dotkla se kulturního a společenského života, měla dopad na obecní rozpočty. Vůbec nejhůře však podle starosty Liptálu Milana Dani ovlivnila děti.

Starosta Liptálu Milan Daňa. | Foto: Deník/Michal Burda

„My dospělí si třeba zanadáváme, jsme však schopní se situaci přizpůsobit, do jisté míry si zvyknout. Ale děti, které nesmí chodit do školy, přišly o veškeré kroužky, ty trpí sociálním vyloučením nejhůře. Je to opravdu to pravé ořechové?“ ptá se starosta.