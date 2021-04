Komfortnější dopravní spojení a především bezpečnější cesta do školy pro děti. To jsou hlavní výhody, které přinese plánovaný dopravní terminál, jež má v příštích letech vyrůst v sousedství základní školy ve Valašské Polance.

Valašská Polanka - centrum obce. | Foto: Deník/Michal Burda

Obyvatelé Polanky, kteří chtějí nastoupit na autobus jedoucí do Zlína, musí nyní na zastávku až na okraj obce. Na křižovatku, kde od hlavní silnice vedoucí z Polanky směrem do Lužné odbočuje silnice do Prlova a dál právě směrem do krajského města. Školáci, kteří do Polanky dojíždějí ze zmíněných obcí Prlov, Pozděchov, Leskovec, Seninka či Lužná vysedají a nasedají u nebezpečné hlavní silnice I/57.