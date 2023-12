Obchodní centra jsou v těchto dnech plná lidí shánějících dárky, ale také suroviny pro přípravu štědrovečerní večeře. Silný provoz je i na parkovištích. A právě parkovací plochy jsou v předvánočním čase jedním z nejrizikovějších míst pro řidiče. Počet nehod tu přibývá. Šoféři totiž velmi často zapomínají na základní pravidlo silničního provozu - přednosti zprava.

Plná parkoviště před obchodními centry. Nadcházející svátky lákají do obchodu spoustu lidí, příbývá proto i dopravních nehod. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Fanta

Druhá adventní neděle nezačala pro Petru Soukupovou šťastně. Když vyjížděla z parkoviště obchodního centra, jiná šoférka jí nedala přednost. Vše odnesly jen plechy. „Byl to mžik. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Auto jsme však museli odvézt do servisu, kde pár dnů bylo. Navíc toho papírování. Docela nám to zkomplikovalo přípravy na Štědrý den,“ vylíčila devětatřicetiletá řidička.

Rozhodně není s takovou zkušeností sama. Nehod na parkovištích u obchodních center přibývá. Jen za poslední dva roky se u tří pražských obchodních center, konkrétně Westfield Chodov, HomePark Zličín a OC Nový Smíchov, stalo až dvě stě střetů s celkovou škodou za téměř jedenáct milionů korun. „Čtvrtina nehod spadá však do období kolem Vánoc,“ sdělil vedoucí analýz České kanceláře pojistitelů Petr Jedlička.

Dopravní nehody s chodci často končí zraněním či smrtí. Jejich sezóna je právě teď v plném proudu:

V zimě stoupá počet nehod s chodci: Kdy a kde hrozí nejčastěji, co je příčinou

Praha je sice na pomyslné špici, ovšem není v tom sama. Počty nehod na parkovištích rostou i v krajských městech. Oproti metropoli ovšem nikoliv jen před vánočními svátky. „Riziková jsou v tomto období také parkoviště například Avion Shopping Parku v Ostravě, obchodního centra Forum v Ústí nad Labem, OC Čepkov ve Zlíně či OC Fontána v Karlových Varech. Zajímavostí přitom je, že u Prahy je z časového rozložení statistik vidět jasný nápor v předvánočním období, zatímco v regionech počty nehod u nákupních center rostou spíše i po Vánocích, kdy přicházejí na řadu výprodeje,“ doplnil Jedlička.

Jako v labyrintu

Důvodem kolizí je nervozita řidičů, kolony či zdlouhavé hledání volného místa k zaparkování. Určitý podíl na tom nesou i samotná obchodní centra. „Pro mnohé řidiče je intenzivní provoz na komplikovaných, často podzemních nebo krytých parkovištích nepříjemným rébusem. Navíc parkoviště nákupních center a komunikace v bezprostředním okolí nejsou často svou infrastrukturou připraveny na takovou intenzitu dopravy, kterou s sebou přináší adventní čas,“ upozornil Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

Pokutu za dopravní přestupek můžete dostat nejen na silnici, ale i v garážích obchodního domu nebo na polní cestě:

Přednost zprava i na lesní cestě. Kde všude platí pravidla silničního provozu?

Nejčastější příčinou „ťukanců“ není couvání či odřeniny plechů při parkování, ale střety na křižovatkách parkovišť. Šoféři totiž zapomínají, že i na parkovacích plochách platí pravidlo přednosti zprava.

„Řidiči pravidlo nedodržují, nerespektují, mají pocit, že přednost mají ti, kdo jedou rovně nebo po komunikaci směřující ven či dovnitř, a zapomenou, že přednost v jízdě se i zde určuje stejně jako na ostatních komunikacích – značkou nebo častěji pravidlem přednosti zprava,“ vysvětlil Chalas.

Z center měst v Česku mohou začít mizet lesy dopravních značek. Pomohou sdílené zóny:



Konec značkami přeplněných center měst. Česko dostane sdílené zóny

To, že šoféři zapomínají na pravidlo pravé ruky, není náhoda. Může za to nadměrné množství dopravních značek u silnic. Příkladem jsou křižovatky v odlehlých lokalitách s malým provozem. Přednost je tu značená dopravními značkami, přitom by stačilo zavedení pravidla pravé ruky.

„Řidiči se tak spoléhají na značky a na pravidlo mohou zapomínat. Dobrým příkladem je v tomto Francie. Zde ve velkém přestali používat značku Dej přednost v jízdě. Řidiči začali být více pozorní a nehod ubylo,“ sdělil mluvčí Ústředního automotoklubu Igor Sirota.