Studie nového domova pro seniory s šestatřiceti lůžky vznikla už v roce 2015. Hotová je i projektová dokumentace, jejíž zpracování přišlo na čtyři miliony korun. Další peníze obce zaplatila za výkup pozemku v místě bývalé sokolovny, kterou srovnala těžká technika se zemí před sedmi lety.

KRAJ SE ROK NEVYJÁDŘIL

V letech 2016 a 2017 se podařilo záměr stavby domova pro seniory úspěšně projednat na ministerstvu práce a sociálních věcí i ministerstvu pro místní rozvoj.

První jmenované ministerstvo dokonce přislíbilo na stavbu dotaci 43 milionů. V dalších dvou letech se pak podařilo stavbu domova dostat také do střednědobého plánu Zlínského kraje. Tady se ale další jednání zadrhla.

„Zlínský kraj přislíbil, že akci podpoří. Ale bohužel za celý rok od naší žádosti jsme neobdrželi od kraje žádné stanovisko. Je to pro nás zklamání,“ netají starosta Hovězí Antonín Koňařík.

OBEC SAMA STAVBU NEUTÁHNE

Záměr tak uvázl na mrtvém bodě. Z potřebných 130 milionů na stavbu domova se podařilo zabezpečit prozatím je 43 milionů od ministerstva. Chybějících 87 milionů obec sama investovat nedokáže. Shodli se na tom hovězští zastupitelé na svém jednání v polovině prosince minulého roku.

„Zvítězil názor, že investovat 87 milionů z obecního rozpočtu do výstavby tohoto domu je příliš velké riziko a velká zátěž pro další působení obce,“ potvrdil starosta Koňařík.

Neznamená to ale ještě definitivní tečku za rozdělaným projektem. Podle starosty je stále šance, že by bylo v budoucnu možné využít prostředky z Evropské unie, které by pokryly až 85 procent nákladů.

„V takovém případě už by se stavba zvládnout dala. Projekt tedy prozatím zůstává ‚na papíře‘, budeme čekat na případnou finanční podporu,“ uzavřel starosta.