Přesvědčilo se o tom bezmála šedesát dobrovolníků, kteří se v sobotu ve Vsetíně zapojili do jarního úklidu veřejných prostranství. Už osmý rok jej ve městě organizuje spolek Vsetínské fórum u příležitosti celorepublikové kampaně Ukliďme Česko. Spolupracuje přitom s místní radnicí a technickými službami.

Letošní ročník je jiný než předešlé. Účastníci se musí přizpůsobit platným vládním opatřením namířeným proti šíření koronaviru. „Není možné uklízet hromadně, pouze po jednotlivcích či rodinách. Máme proto rozdělené jednotlivé úseky, které uklidíme, aniž bychom se shromažďovali,“ vysvětluje hlavní organizátor Tomáš Husa ze spolku Vsetínské fórum. Mezi vytipovanými částmi města jsou mimo jiné břehy řeky Bečvy, svah Pod Pecníkem, svah pod zámkem nebo cyklostezka do Jasenic a její okolí.

Není špatné udělat něco "jen tak"

K řece Bečvě u Panské zahrady se zhruba v osm hodin ráno vyzbrojený pracovními rukavicemi a dobrou náladou vydal učitel Petr Vágner. Vzal s sebou i sedmiletou dceru Veroniku.

„Není na škodu zvednout se, vyjít z domu a pustit se do něčeho prospěšného. Udělat něco ‚jenom tak‘,“ zodpovídá otázku, proč se letos rozhodl připojit k jarnímu úklidu města. Navíc to nebyla jeho premiéra, tu si při kampani Ukliďme Česko odbyl už před dvěma lety.

Společně s dcerkou Veronikou teď pročesávají břeh řeky a odpadky plní už několikátý pytel. „Sesbírali jsme množství hygienických ubrousků a kusů polystyrenu. Ale také koňskou podkovu, staré povlečení nebo přední vidlici z horského kola,“ vyjmenovává některé z úlovků Petr Vágner.







Místo slohu volili pytle a rukavice

Na protějším břehu ve svahu podél chodníku vedoucího ke vsetínskému zámku se mezitím křovím prodírá pětice deváťáků ze Základní školy Trávníky.

„Je neskutečné, jaký je tady nepořádek,“ shodují se spolužáci Adam, Petr, Ondra, Jirka a Nikol. Práce jim jde pěkně od ruky – na svém úseku uklízí zatím necelé dvě hodiny, odpadky ale plní už sedmý objemný plastový pytel.

Dlužno dodat, že jejich motivace vyrazit v sobotu ráno uklízet město, je poněkud jiná, než u výše jmenovaného Petra Vágnera, který shodou okolností učí právě na ZŠ Trávníky.

„Naše paní učitelka nám dala na výběr – buď napíšeme slohovou práci, nebo se zúčastníme dnešního úklidu. Vybrali jsme úklid,“ usmívají se školáci.

Další pytle s odpadky se hromadí na předem určeném místě na sousedním úseku blíže koupališti u střední průmyslové školy. Z nejbližšího okolí je zde postupně přinášejí Tereza, Daniela, Eliška, Olivia, Eva a Veronika – šestice mladých dívek z organizace Maják, která náleží ke vsetínskému Sboru Církve bratrské. Některé se do jarního úklidu města zapojily poprvé, jiné už mají zkušenost z minulých let. Ani tady není nouze o „zajímavé“ úlovky. „Kromě jiného jsme našly třeba terč na šipky, kolo od auta i s pneumatikou, starý kufr nebo televizní obrazovku,“ vyjmenovávají dívky některé z nalezených předmětů.

Více než tuna

Na závěr snad ještě trochu statistiky. Do letošního jarního úklidu Vsetína se podle hlavního pořadatele Tomáše Husy nakonec zapojilo 61 dobrovolníků, z toho tři desítky dětí a mladých lidí pod osmnáct let. Výsledkem jejich snažení je odhadovaných zhruba 1 260 kilogramů odpadků shromážděných a označených na devíti místech ve městě k pondělnímu svozu pracovníky Technických služeb. „Další vytříděný odpad je již odevzdán ve sběrném dvoře nebo vytříděný do barevných kontejnerů tak, aby v nich zbyla dostatečná kapacita,“ ohlédl se v neděli za úspěšnou akcí Tomáš Husa ze Vsetínského fóra.

Připojil také poděkování všem zúčastněným za jejich čas, námahu a pohyb v často náročném terénu a víru, že to má smysl.

„Jsou místa, která uklízíme opakovaně a již za půl roku nasbíráme opět neuvěřitelné množství odpadků,“ posteskl si Husa. Podle něj to byl případ hlavně úseku potoka Rokytenka na Dukelské. Přitom právě zde je paradoxně množství kontejnerů, kam lze odpad uložit.

„Je to frustrující a možná odrazující od podobných snah. Ale s životem ‚na smetišti‘ se nechceme smířit. Díky všem, kdo uklízí v přírodě ‚na vlastní pěst‘,“ dodal Tomáš Husa.

Sobota 27. března byla v celé České republice hlavním uklízecím dnem letošního ročníku kampaně Ukliďme Česko. Ve Zlínském kraji se do ní letos zapojují lidé na zhruba šesti desítkách míst.