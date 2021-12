Výtěžek aukce použije Diakonie na rozšíření Denního stacionáře Zahrada, který pečuje o seniory s poruchami paměti.

Poprvé se aukce ve vsetínském zámku zúčastnila Helena Vránová ze Vsetína. A z jejích slov je zřejmé, že rozhodně nelitovala.

„Byl to pro mě příjemný večer strávený v neformální atmosféře prokládané humorem. Vydražila jsem kvalitní výtvarné dílo s dobrým pocitem, že utracené peníze pomůžou dobré věci,“ zhodnotila Vsetíňanka.

Sbírky obohatil Sousedíkův motor i předměty ze zrušených skláren v Karolince

Sklenice od Ronyho Plesla vynesly 31 tisíc

Mezi čtyřiačtyřiceti položkami aukčního seznamu nechyběla celá řada uměleckých děl. Předmětem vydraženým za nejvyšší částku se stala položka číslo 27 – sklenice z ručně broušeného uranového skla z dílny jednoho z nejznámějších českých designerů Ronyho Plesla. Do dražby šly s vyvolávací cenou pět tisíc korun, úspěšný vydražitel za ně nabídl 31 tisíc.

Třešňová miska, originální dřevěný výrobek z malé rodinné firmy Tomáše Nevřely z Dolní Studénky, získala jiný prim: svou vyvolávací cenu překonala patnáctkrát. Z původích 500 korun se vydražila za sedm a půl tisíce.

„Do aukce se s velkým zaujetím zapojili i klienti Diakonie Vsetín, kteří vyrobili řadu krásných, ručně vyráběných předmětů,“ připomněla Jana Najtová z Diakonie Vsetín. Klienty jistě potěšila zpráva, že jejich výrobky se všechny dohromady vydražily za úctyhodných 29 100 korun.

Tomáš Měcháček přispěl mandarinkami

Aby aukce odsýpala a lidé se u ní bavili se v mramorovém sále zámku postaral herec a stand-up komik Tomáš Měcháček. I on do aukce přispěl poněkud netradiční dražební položkou. Byly to čerstvě utržené mandarinky, které dovezl z Itálie, kde trávil předchozí dny.

„Krásné to bylo. Rád přijedu zase za rok,“ svěřil se po skončení dražby Tomáš Měcháček.

Peníze pomohou k novému zázemí pro seniory

Z výtěžku tradiční dobročinné aukce hodlá Diakonie Vsetín financovat rozšíření hlavní místnosti sloužící seniorům Denního stacionáře Zahrada.

„Stacionář v této chvíli praská ve švech a právě proto chceme nabídnout klientům nové zázemí. Rádi bychom ho vybudovali do dvou let. Rozpočet odhadujeme na šest milionů korun, proto se každá koruna z aukce bude hodit,“ říká ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Příjemně jej překvapilo, že i při nižší účasti přítomných a méně položkách, než bývalo zvykem, byl letošní výnos aukce výrazně vyšší.

„Veliké poděkování patří všem, kdo se na tom podíleli: dárcům dražených předmětů, dražitelům a v neposlední řadě kolegyním a kolegům, kteří vše perfektně připravili,“ chválil Dan Žárský.

Záštitu nad dobročinnou aukcí převzal vsetínský starosta Jiří Růžička, podle kterého je dobročinná aukce jedinečným počinem.

„Nejen, že výtěžek pomáhá dobré věci, ale samotný proces dražby je originální, vtipnou a příjemnou událostí,“ řekl Růžička, který sám do dražby aktivně zapojil.