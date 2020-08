Pamětní plaketu zřizuje Ministerstvo obrany k ocenění osobního přínosu v oblasti péče o válečné hroby. Uděluje se právnickým a fyzickým osobám, které se významným způsobem zasloužily v této oblasti.

Obec Halenkovice byla vyznamenána za dlouhodobě vysokou úroveň péče o válečné hroby a za důstojnou pietní úpravu válečného hrobu.

Město Valašské Meříčí získalo ocenění za rekonstrukci a restaurování Pomníku obětem II. světové války na vrchu Helfštýn, za vybudování Pomníku obětem I. světové války a za dlouhodobě příkladnou péči o válečné hroby připomínající oběti válek i jiných národů a národností (turecké, německé).

Hejtman Jiří Čunek konstatoval, že v projevech úcty vůči zemřelým vojákům se už díky Bohu respektují nejen státy, ale i protistrany. A právě to je v oblasti péče o válečné hroby to podstatné: nerozdělovat pietní místa našich a cizích vojáků, protože voják v podstatě neměl šanci rozhodnout se o politice své země. Musel narukovat a bojovat.

„Spousta vojáků zemí Koruny české skončila na bojištích, kde žádné hroby nemají a pokud ano, my spoléháme na to, že se o ně postarají místní lidé. A stejně tak se my staráme zase o hroby ruských či německých vojáků, je to naše služba, projev lidskosti, ale i projev kulturní. Také je to obraz historie,“ řekl Imrich Vetrák a dodal: „Chtěl bych zdůraznit, že ve Zlínském kraji již byly plakety uděleny 54 obcím. Právem patříte mezi nejúspěšnější kraje. Tak, jak mám možnost jezdit po městech, po vesnicích a po hřbitovech, často bývám až zaražen, v jakém pořádku jsou u vás válečné hroby a jak pěkně se tady lidé o předky starají, což není běžné v regionech, kde se obyvatelstvo po válce vyměnilo a ten vztah je tam jiný.“