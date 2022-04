Od soboty do pondělí 18. dubna jsou pro návštěvníky Valašského muzea připravené ukázky tradičních velikonočních zvyků a také pestrý jarmark, na kterém své výrobky nabízí na devadesát prodejců. V sobotu příchozím svými vstupy zpříjemňovaly cimbálové muziky Javořina a Aldamáš.

V neděli, na Boží hod velikonoční, si návštěvníci mohli vychutnat pořad s tematikou jarních a velikonočních zvyků v podání souborů Malé Zálesí z Luhačovic a Jagár z Havířova.

U rybníčku v Dřevěném městečku vyhrávala cimbálová muzika Kotár. V Billově chalupě zavoněla jarní polévka a malovala se vajíčka.

Velikonoční (červené) pondělí se ponese v duchu pomlázky na Valašsku nejčastěji nazývané šmigrust.

„Dnem nás provedou soubor Vonička z Havířova a cimbálové muziky Soláň a Frenštátská cimbálová muzika Radegast,“ uvedl ředitel Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš.

Po všechny velikonoční dny mohou návštěvníci skanzenu obdivovat také um maléreček při různých technikách zdobení kraslic.

Vsetín zahájil velikonoční svátky jarmarkem na náměstí. Podívejte se

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem. Hospodáři na Valašsku však vnímali toto období také jako začátek nového hospodářského roku, kdy končí dlouhá a těžká zima a přichází jaro.

Velikonocům tradičně předchází období masopustu, které začíná po svátku Tří králů a vrcholí Popeleční středou. Poté začíná postní doba související s Velikonocemi a zahrnuje postupně šest postních nedělí.

Nejprve je to neděle Pučálková nebo také Černá, následuje Pražná, Černá nebo také Sazometná neděle. V prvním případě se neděli říká Černá proto, že se v tento den ženy oblékaly do černého oblečení na znamení smutku z ukřižování Ježíše Krista. Druhá postní neděle získala své pojmenovaní mimo jiné z toho důvodu, že se nesla ve znamení úklidu a vymetání komínů.

Třetí postní nedělí je neděle Kýchavá. V letošním roce připadla na 20. března.

„Byl to den, kdy si lidé přáli, aby příliš nekýchali. Věřili totiž, že v minulosti bylo kýchnutí počátkem morové nákazy,“ připomněl Tomáš Gross z Národního muzea v přírodě.

Po Kýchavé neděli přichází neděle Družebná. Znamenala určité uvolnění v polovině postního období. Dlouhý čtyřicetidenní půst se mohl na chvíli přerušit, mládež se scházela na návsích a náměstích a přinášela jídlo, které bylo povoleno společně sníst.

Čtrnáct dní před Velikonocemi přišla neděle Smrtná. Je to den, kdy děvčata vynášejí Smrtku (nebo také Mařenu, Morenu či Smrtholku), která symbolizuje zimu. „Je to slaměná figurína, která byla oblékána do starého oblečení. Děvčata pak Mařenu zapálila a po vodě poslala pryč. Symbolicky se tak rozloučila se zimou,“ popsal Tomáš Gross.

Po Smrtné neděli přišla neděle Květná, na další neděli už pak připadá Boží hod velikonoční. Dny mezi těmito dvěma nedělemi jsou nejdůležitější částí křesťanského liturgického roku. Jedná se o takzvaný Pašijový týden. Každý jeho den má svůj název.

Vůbec nejdůležitější část velikonoční doby začíná Zeleným čtvrtkem.

„Na Zelený čtvrtek si věřící připomínají poslední večeři páně a také Ježíšovu modlitbu v zelené zahradě Getsemanské a jeho zajetí. V tento den lidé jedli především zelené pokrmy, které zaručovaly, že budou zdraví po celý rok. Jedl se například špenát, luštěniny, jarní byliny, kopřivy, petrklíče, pampelišky nebo také sedmikrásky,“ vyjmenoval Gross.

Na Zelený čtvrtek také odlétaly zvony do Říma. Jejich činnost převzali takzvaní klapotáři, nebo také rapačáři či trakáčníci.

„Zkrátka chlapci v čele s kapitánem nebo kápem, kteří od Zeleného čtvrtku až do Bílé soboty obcházeli vesnice a domácnosti a nahrazovali zvuk zvonů,“ připomněl Gross.

Silicon Valley po Moravsku. Továrna na čipy vyrábí nonstop, i pro elektromobily

Velký pátek byl dnem velmi přísného půstu. Netýkalo se to pouze jídla, ale také jakékoliv práce. Věřilo se, že země truchlí pro ukřižovaného spasitele a také, že je samodruhá, neboli „těhotná“.

Proto se se zemí v tento den nesmělo hýbat. V pátek se také připravovaly takzvaní jidáši – pečivo z kynutého těsta tvarované do podoby oprátky symbolizující Jidášovu zradu a jeho následnou sebevraždu.

Poslední postní den je Bílá sobota. Ta je připomínkou Kristova pobytu v hrobě a nočními obřady přechází v neděli, kdy se slaví zmrtvýchvstání. Název Bílá sobota bývá spojován s bílými rouchy křtěnců, kteří přijali křest právě o velikonoční noci. Červené nebo také Velikonoční pondělí je dnem, na který připadá tradiční pomlázka.