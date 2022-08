Podle zdravotníků až osmdesát pět procent pacientů toto závažné onemocnění objeví pozdě, kdy už úspěšná léčba není zpravidla možná.

„Cílem programu je zvýšení záchytu rakoviny plic v časném stádiu, aby bylo možné nádor operovat a zcela odstranit,“ uvedla lékařka Jaroslava Lanžhotská, primářka oddělení TRN.

Valašské Meziříčí pošle pomoc Českému Švýcarsku, nejprve 20 tisíc

Program se týká kuřáků a bývalých kuřáků ve věku 55 až 74 let, kde je takzvaná kuřácká zátěž vyšší než 20 balíčkoroků. Hodnota vzniká znásobením doby kouření (v letech) a počtu vykouřených krabiček cigaret (denně).

Do programu se zapojili také praktičtí lékaři, kteří by měli rizikové pacienty vytipovat a odesílat k plicnímu vyšetření. Pacienti se však do nemocnice mohou objednat i bez doporučení praktického lékaře, stačí zavolat na telefonní číslo 571 818 648.

„U nás provedeme kompletní funkční vyšetření plic, případně rentgen plic,“ uvedla primářka.

Pokud pacient splní stanovená kritéria a souhlasí se zařazením do programu, lékaři jej odešlou k nízkodávkovému CT hrudníku, které provádí k tomu akreditovaná radiologická pracoviště.

V rožnovském skanzenu ukážou krásu slovenského folkloru

„CT je přesnější, prostý rentgenový snímek nemusí vždy počínající nádor odhalit,“ vysvětlila Lanžhotská. Každý rok onemocní rakovinou plic v České republice přibližně šest a půl tisíce lidí, v devadesáti procentech je příčinou kouření.

Podle statistik je rakovina plic čtvrté nejčastější nádorové onemocnění v Česku, v úmrtnosti zaujímá mezi karcinomy první příčku.

Podle mluvčí Vsetínské nemocnice Lenky Plačkové se v prvním pololetí letošního roku do preventivního programu zapojily čtyři stovky dlouholetých kuřáků a kuřaček z celé České republiky. Jejich průměrný věk byl 63 let. U zhruba pěti procent výsledky ukázaly na riziko nádoru, tedy u dvou desítek. Dalších asi 26 procent mělo výsledek neurčitý a je nutné je podrobně sledovat. Negativní výsledek byl u 69 procent lidí.