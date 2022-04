"Ve středu ráno místy zahrozí mráz, ojediněle mrznoucí mlhy a náledí," uvedla.

Podle ní se lidé nejčastěji v současnosti ptají, kdy se můžeme dočkat letních teplot, tedy těch, které vyšplhají na 25 °C?

"Podle současných výstupů numerických modelů se letošní duben obejde bez letních teplot, tj. 25 °C. Také ve Zlínském kraji se do konce dubna aprílový dech ztrácet nebude. Přesto, poslední mrazivý den byl právě v úterý," doplnila Dagmar Honsová.

Podle ní by si lidé v našem kraji neměli doma o víkendu zapomenout pláštěnky a deštníky.

"Očekáváme hodně dešťových přeháněk. Teploty se budou do konce týdne pohybovat do 15 °C, o víkendu pak vystoupají až na 17 °C. Ranní minima budou do konce týdne v rozmezí 5-1 °C, o víkendu pak budou vyšší a to mezi 8-5 °C," přiblížila konzultantka počasí s tím, že teploty se do konce dubna budou v odpoledních maximech pohybovat okolo 15–17, °C, přechodně vystoupají k 19 °C a pak klesnou zase na 15 °C. "Bude to jako na houpačce, přes 20 °C však nevyrostou," dodala konzultantka počasí.

Ani začátek května se podle ní pořádně nezahřejeme, ten totiž letní teploty také nepřinese.

"Bude deštivo a proměnlivo, teploty se budou pořád pohybovat pod dvacítkou," zmínila Dagmar Honsová.

Podle odborníků na počasí byl také loňský duben po pěti letech bez letních teplot.

"Naopak v roce 2018 bylo šest dnů s teplotou přes 25 °C na stanici Praha-Karlov. V roce 2012 jsme skloňovali v dubnu i tropické teploty – 27. dubna teplota vystoupila na 30,5 °C a 29. dubna 31,5 °C. Za posledních 60 let byl na letní teploty nejbohatší rok 1962 se sedmi letními dny v Praze – Karlově," přiblížila meteoroložka. Pokud se podle ní podíváme podrobněji na statistiku, tak pravděpodobnost letního dne v dubnu je 45 %, tropického 3 %.