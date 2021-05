Myšlenka letní divadelní scény vznikla v době druhé vlny pandemie. „Nejprve jsme přemýšleli nad online představeními. Nakonec jsme ale změnili dramaturgii a sezonu přesuneme na léto,“ vysvětlil ředitel DvLd Pavel Rejman.

Kapacita venkovní scény je 200 diváků. Vzhledem k plánovaným opatřením ji však budou pořadatelé prozatím využívat jen z padesáti procent. Jednotlivá představení budou začínat od 20.30 hodin. Divadelníci si proto zažádali o posunutí začátku nočního klidu.

„Moc se na to těšíme a těšíme se především na diváky, že nás přijdou podpořit. V tuto chvíli opravdu jejich zájem potřebujeme. Pro nic jiného to neděláme, než pro to, aby přišli a aby divadlo přežilo. Je to jedna z mála šancí, kdy docela jistě budeme moct hrát. Doufám, že do budoucna to nebude jenom v létě,“ poznamenal ředitel divadla.

NOVÉ INSCENACE I HRY PRO NEJMENŠÍ DIVÁKY

Repertoár divadelníci uzpůsobili na míru letní scéně.

„Máme připravené dvě inscenace, které představíme divákům poprvé,“ prozradil Pavel Rejman. První z nich bude Konkurz autorky Nadi Míkové (původní název této hry je Mužkaření). Druhá inscenace se jmenuje Souborné dílo Williama Shakespeara ve zkrácené verzi.

„Shodou okolností se jedná o dvě komedie přizpůsobené na venkovní scénu,“ poznamenal Pavel Rejman s tím, že to hercům napomůže vtáhnout diváka do děje a připraví tu správnou letní atmosféru.

Produkce při výběru inscenací nezapomněla ani na nejmenší diváky.

„Rodiče s dětmi se tak mohou těšit na klauniádu s pohádkovým příběhem Šašek Franta a klaun Pepe v podání herců ze Slováckého divadla v Uherském Hradišti Davida Vackeho a Davida Vaculíka,“ doplnila produkční divadla Mirka Kocůnová.

NECHYBÍ DIVÁCKY OBLÍBENÉ INSCENACE ANI HUDBA

Na letní scéně divadelníci během prázdnin představí také venkovní verzi své veleúspěšné inscenace věnované dvěma velkým hlasům první poloviny 20. století Frau Dietrich & Madame Piaf.

„Inscenace je upravená pro venkovní prostředí. Pokud vyjde počasí, bude to pro diváka ještě intimnější zážitek, než tomu bylo na scéně uvnitř divadla,“ těší se ředitel divadla.

Kromě toho je naplánovaný také večer poezie, během kterého na dvoře DvLd vystoupí vsetínský písničkář Jan Žamboch a se svým projektem Wolf Lost In the Poem. Diváci se dále mohou těšit také na mladou vsetínskou alternativně – rockovou kapelu Bulletproof Puppets. Závěr letní divadelní scény by měl patřit komponovanému večeru.

KONKRÉTNÍ TERMÍNY PROZRADÍ QR KÓD

Vedení divadla upozorňuje, že v tuto chvíli jsou naplánované pouze termíny, kdy se bude hrát, bez udání konkrétních představení.

„Máme určeno, že se bude hrát každou druhou sobotu. Do toho nám mohou samozřejmě velmi zásadně promluvit protiepidemická opatření. Proto je na plakátu umístěný QR kód. Díky tomu se divák dostane na naše stránky, kde budou termíny jednotlivých her aktualizovány,“ vysvětlil Pavel Rejman.

S mokrou variantou vedení divadla i kvůli bezpečí divákům nepočítá.

„Pokud bude pršet, odehráli bychom představení následující víkend. To je ale zatím věc vyjednávání s herci. Možná bude léto tak deštivé, že budeme muset reagovat i na to. Samozřejmě věříme v léto plné slunce a pohody,“ říká ředitel divadla.

Divadelní léto na Vsetíně 2021Zdroj: Divadlo v Lidovém domě Vsetín

DIVADELNÍCI POČÍTAJÍ I S PŘÍPADNÝM TESTOVÁNÍM

„Budeme se řídit platnými pravidly aktuálně vyhlášenými pro dané období. Jsme připraveni případně i provést testování. Nebo si lidé přinesou potvrzení z práce, že jsou negativní. Uvidíme, co nám situace dovolí,“ řekla tajemnice DvLd Renata Trličíková. Vstupenky se budou prodávat vždy v den hraní před představením a odpoledne od 14 do 17 hodin ve foyer DvLd. Občerstvení během večera bude zajišťovat venkovní Divadelní kavárna.

ZPĚT DO DIVADELNÍHO SÁLU SE HERCI PŘESUNOU V ZÁŘÍ

Do sálu Divadla v Lidovém domě se představení přemístí v září. Téměř po roce se představí už několikrát odložená inscenace Moje hra s Jiřím Bartoškou (18. září) a 23. září bude v Divadle v Lidovém domě hostovat Vladimír Polívka s Tomášem Matonohou s komedií Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská.

Na podzim chtějí vsetínští ochotníci publiku představit už rok odkládanou premiéru černé komedie Vraždu neutajíš. „Na repertoár by měly přejít i hry z léta. Uvidíme, jak moc budou vhodné pro inscenování na scéně uvnitř divadla,“ doplnila tajemnice divadla Renata Trličíková. Další část sezóny by pak měla patřit mimo jiné také další z odkládaných premiér Dobrodružství kocoura Modroočka.