Během dvou natáčecích dnů poznávají členové televizního štábu, že klienty Diakonie Vsetín jsou lidé mnoha talentů, s bohatými zkušenostmi a zajímavými životními příběhy.

Moderátor pořadu, divadelní a filmový herec Petr Pěknic, si může například zahrát fotbal s někdejší československou reprezentantkou Věrou Babicovou.

„Začínala jsem ve Vsetíně, potom hrála ve Valašském Meziříčí, za Rožnov i za Zlín. Později jsem hrála první ligu ve Slávii a dostala se do republikového reprezentačního výběru, to bylo tak v roce 1973. Věnovala jsem se ale i jiným sportům – lyžovala jsem, hrála tenis, plavala,“ vzpomíná paní Věra zatímco si na trávníku vyměňuje přesné přihrávky s moderátorem pořadu.

Petr Pěknic chválí její skvělou kondici a vyzvídá, jak si takový elán zachovat. „Pořád se snažím udržovat se. I tady si občas zakopu, i když už to není tak často,“ usmívá se Věra Babicová.

Vladimír Polívka bude licitovat na vsetínském zámku

Nepečený dort

Ze zahrady se štáb přesunuje do útrob domova Vyhlídka, kde se s filmaři o rodinné stříbro – recept na vynikající pišingrový dort – podělí paní Milada Hasalová. Spolu s ní také její dcery Alena a Jindra, které ji přijely navštívit. Jmenovaná dobrota je samozřejmě na stole k ochutnání.

„Nejprve se dělá náplň z másla, mletého cukru, žloutků, kakaa, mléka a mletých ořechů. Ta se našlehá rozetře na dortové oplatky, zatíží a nechá do druhého dne odpočinout,“ popisují dámy do kamer.

Na tento základ, přijde poleva z mletého cukru, kakaa a silné černé kávy. Hotový dort lze dozdobit lentilkami či bonbony – jahůdkami.

„Tento dort je u nás opravdu tradiční. Nechybí na stole při žádné oslavě či rodinném setkání. Mám ho velice ráda, nemusí se dávat do trouby a mít obavu, aby se nepřipálil,“ usmívá se Milada Hasalová.

Draní peří

Je načase přesunout kamery do jiné místnosti a připomenout si jednu tradiční činnost – draní peří. Marie Kvasničková ji zná od své babičky.

„Měla hospodářství, takže mne každé prázdniny učila veškerým zvyklostem. U nás to bylo tak, že se nemůžu vdát dřív, než budu mít nadrhlé peří,“ vzpomíná paní Marie.

Dodává, že draní peří bylo tradiční příležitostí pro sousedské setkání.

„Sešla se rodina i sousedé. Začínalo se odpoledne, až byly splněné všechny povinnosti k hospodářství i dobytku. U draní peří se pak probralo úplně vše. Když bylo hotovo, ta která přišla poslední, musela přinést nějaké občerstvení. Zájem byl hlavně o tekuté – bez slivovice by to nešlo,“ pomrkává Marie Kvasničková a filmaři se chystají znovu změnit prostředí.

Chování štábu bylo milé a šetrné

V plánu jsou záběry o tradičním vyšívání, dojde také na krmení domácích zvířat, sázení česneku nebo třeba odpočinek při hraní kuželek.

A jak se vlastně spolupráce s Českou televizí zrodila? Pracovníci vsetínské Diakonie říkají, že jednoduše zkusili štěstí a zareagovali na televizní výzvu k podávání přihlášek do nového benefičního speciálu a byli úspěšní.

„Byla to pro nás všechny nová zkušenost a zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Televizní štáb byl velmi empatický a ohleduplný, reagoval na naše podněty a nápady. Byl to velice příjemně strávený čas a my moc děkujeme,“ řekla Martina Dudová, aktivizační pracovnice Domova Jabloňová.

Podle její kolegyně Moniky Křenkové z Domova Vyhlídka opadly prvotní obavy z natáčení hned velmi milém setkání s režisérem Vítem Karasem a jeho týmem.

„Chování štábu k našim seniorům bylo po celou dobu velmi milé, šetrné. Natáčelo se v příjemném a přátelském duchu a za naše seniory i za sebe mohu říci, že jsme byli nadšení,“ chválila Monika Křenková.

Klienti si podle ní natáčení užili. „Jak sami říkají, odnesli si na ‚stará kolena‘ novou báječnou zkušenost, a ještě dlouho budou vzpomínat. Příchodem do domova pro seniory totiž život nekončí, ale jak vidíme, mohou se otvírat nové možnosti,“ připomněla Monika Křenková.

Krásné prostředí a vstřícnost

Návštěvu Diakonie si užili i samotní filmaři. „Točí se tady velice dobře. Všichni nám maximálně vychází vstříc. Jsou perfektní. Zdejší prostředí je krásně opravené. Je skvělé, že lze podzim života trávit v takovém zařízení a s veškerou péčí,“ nešetřil chválou moderátor a herec Petr Pěknic.

Pořad Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli Česká televize tvoří a vysílá už pět sezon. A jde o pořad velmi oblíbený. „Každý týden v neděli před zprávami na ČT1 nás sleduje v průměru od půl milionu do šesti set tisíc diváků. A nejsou to jen starší ročníky, ale také lidé, kterým je třeba třicet, čtyřicet. To je pro nás velmi potěšující,“ prozradil režisér pořadu Vít Karas.

Úspěch seriálu podle něj tkví právě v jeho náplni. „Lidé se dnes rádi vracejí k minulosti. Možná z toho důvodu, že svět je dnes velmi nepřehledný. Návrat k věcem, co známe, co jsme prožili, je pro spoustu lidí obratem k bezpečí. Pro řadu dalších zase inspirace, protože se dozvídají o věcech, které už by možná dnes nikde jinde nenašli,“ vysvětlil Karas.

Tento konkrétní díl, který vznikal ve vsetínské Diakonii, se od ostatních přece jen trochu liší, protože je benefiční. „Jsme tady, abychom pomohli. Abychom prostřednictvím pořadu, který je známý, získali diváky České televize pro to, aby přispěli na dokončení projektů, které jsou na tomto místě velmi důležité a velmi záslužné. A pokud se u toho navíc pobaví, inspirují a třeba si řeknou: takto by to mohlo vypadat i u nás, takto bychom se měli chovat ke svým starým rodičům, babičkám a dědečkům – tak by to bylo ještě o to lepší,“ řekl Vít Karas.

Díl natočený ve vsetínské Diakonii bude ČT 1 vysílat v neděli 6. listopadu od 18.25 hodin. Diváci budou moci finančně přispívat formou dárcovských DMS či prostřednictvím QR kódu.

„Získané prostředky využijeme k dotvoření domáckého prostředí v domově seniorů a jeho okolí tak, aby tu každý z jeho obyvatel našel něco, co mu připomene jeho domek, zahrádku a umožní tu žít a dělat takové činnosti na jaké byli z domu zvyklí,“ prozradil ředitel Diakonie Vsetín Dan Žárský.

Peníze podle jeho slov půjdou například na pořízení vybavení, nádobí a kuchyňských pomocníků pro vaření, pečení, zavařování a sušení, na vybudování rybníčku s násadou kaprů na zahradě za domovem, na vybudování kneippova chodníku, na zahradní altán, lavičky, venkovní udírnu či zahradní a zahradnické nářadí, sazenice nebo stromky.