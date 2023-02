Po té, co se dozvěděla, že šíří lež, příspěvek smazala a omluvila se. Prý zprávu dostala z důvěryhodné adresy, ale teď ví, že mohlo být se záměrem ji poškodit.

Větší kauzu sociální sítě tento týden neřešily

Falešné oznámení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, vyzývající občany k mimořádnému vyšetření a preventivní prohlídce na tuberkulózu, se nešířilo jen e-maily, ale v úterý 21. února 2023 je sdílela na své facebookové stránce Jana Zwyrtek Hamplová fanpage i senátorka za volební obvod Kroměříž Jana Zwyrtek Hamplová.

Po té, co byla z různých stran upozorněna na to, že šíří lež, příspěvek smazala a zveřejnila omluvu.

Rozšíření falešné zprávy prověřuje i policie. Krajská hygienická stanice vydala na svých webových stránkách oficiální oznámení, v němž před falešnými informacemi varuje.

Senátorka Hamplová úřaduje

Falešnou zprávu, která se zřejmě začala původně šířit formou řetězového mailu, spojila senátorka Hamplová s migrací a s výcvikem ukrajinských vojáků na českém území.

„Určitě za to nemůže migrace z Afriky a z východu… Určitě ne. Ta tuberkulóza sem ‚spadla z oblakov‘. Je mi z toho, jak nás na jedné straně tlačili do testovacích vakcín, a na druhé nás všemu příchozímu vystavují, lidsky zle… PS: Obyvatelé Olomouckého kraje, kde probíhá výcvik ukrajinských vojáků, dnes obdrželi dopisy od ‚hygieny‘, v nichž všechny žádají, aby se nechali neplánovaně vyšetřit na tuberkulózu,“ napsala v úterý na svou facebookovou stránku senátorka.

Nový trend dezinformátorů: Vymýšlejí si příběhy nejmenovaných lidí

V příspěvku dále uváděla údajné „oznámení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje“, v němž se lidem doporučovalo, aby se co nejdříve nechali vyšetřit na odborném pracovišti, nejlépe na nejbližším plicním oddělení, zvlášť pokud prý přišli v poslední době do styku s osobami žijícími v oblasti, kde jsou umístěni zejména vojáci ukrajinských ozbrojených sil.

Popřípadě s vojenskými instruktory, kteří tyto vojáky cvičí, například v oblasti vojenského prostoru Libavá. Nebo se sociálními pracovníky, kteří s nimi přicházejí do styku.

„Zvláště ohroženi jsou starší lidé s oslabeným imunitním systémem, děti do 7 let a také lidé, kteří přicházejí do pravidelného kontaktu s lidmi z Ukrajiny, kteří nebyli na Tuberkulózu testováni,“ psalo se v textu, který sdílela Hamplová.

Explicitní a opakovaně zdůrazněné zmínění lidí z Ukrajiny formou, jakou by jen těžko volila státní instituce ve svém oficiálním dokumentu, ani jazykové nesrovnalosti v textu ji přitom nijak nevarovaly, že může jít o hoax a že by si měla tyto informace nejdříve ověřit – naopak sama Ukrajince ve svém vlastním komentáři ještě vypíchla a zdůraznila.

Zpráva o tuberkulóze je lež. Hygiena dementuje falešnou výzvu k vyšetření

Když takto koncipovaný příspěvek umístila na svůj facebook, byla Hamplová samozřejmě velmi rychle upozorněna uživateli sociálních sítí na to, že sdílí lež.

Zdroj: Jana Zwyrtek Hamplová fanpageNa to reagovala ještě v úterý ve 14:21 následující omluvou, kterou lze, na rozdíl od původního příspěvku, na její stránce stále najít.

„Musím se omluvit za příspěvek o tuberkulóze na Olomoucku. Dostala jsem zprávu z důvěryhodné adresy, které jsem věřila. Teď už vím, že to mohlo být záměrně, s cílem mne poškodit. Příště budu muset volat přímo hygienu - zkušenost,“ uvedla Hamplová na stránce Jana Zwyrtek Hamplová fanpage, kde má zhruba 70 tisíc sledujících.

Hygiena i policie reagují na lži

Na zcela lživé údaje, které senátorka Hamplová rozšířila, reagovala i zmíněná olomoucká hygienická stanice. Na svých oficiálních webových stránkách zveřejnila prohlášení, že zprávy s výzvou k mimořádnému vyšetření a preventivní prohlídce na tuberkulózu jsou falešné a podvodné, a vyzvala občany, kteří toto falešné oznámení obdrží, aby ho nešířili dál a nereagovali na něj.

„Naším druhým krokem bylo předání veškeré dokumentace k této věci policii, aby se tím mohla zabývat, zjistit, kdo za tím stojí a zda to nenaplňuje znaky trestného činu šíření poplašné zprávy,“ uvedla pro Deník mluvčí stanice Markéta Koutná.

Policie ještě v úterý 21. února potvrdila prostřednictvím svého oficiálního twitterového účtu, že zmíněné informace prověřuje.

„V souvislosti se zveřejněním nepravdivé informace o šíření tuberkulózy na Olomoucku jsme ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu šíření poplašné zprávy, za který pachateli hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ uvedla policie na svém twitterovém účtu 22. února krátce před polednem.

Není to poprvé

Senátorka Hamplová nesdílela lživé a neověřené informace na svém facebooku poprvé, jednala tak už víckrát v minulosti.

Loni v prosinci například uvedla, s odkazem na text o údajném masovém odpojování elektroměrů elektrikáři ČEZ na jižní Moravě, že vyzve ministry, aby stavy odpojování elektřiny domácnostem prověřili a, potvrdí-li se nárůst, ihned zakročili.

Text, jehož autorem byl blogger s přezdívkou Vidlák, občanským jménem Daniel Sterzik, byl ale kompletně vylhaný: žádný elektrikář od ČEZ na jižní Moravě nikoho od elektroměru neodpojoval a odpojovat ani nemohl, a to jednoduše proto, že ČEZ na jižní Moravě vůbec nespravuje distribuční síť, protože to je věcí společnosti EG.D (dříve E.ON).

V srpnu zase Hamplová zveřejnila na svém facebookovém profilu krajně nevěrohodně znějící historku, že prý kvůli prázdné ledničce po jednání s klientem vlítla narychlo do Teska, a když prý zase viděla „narvané koše hlasitých cizinců a poloprázdné koše tichých českých maminek, potkat kohokoli z vlády, neudrží se." Označila to za hnus. Kdokoli, kdo navštěvuje obchodní řetězce, si může ověřit, jestli Hamplové popis odpovídá realitě.

Zemětřesení v Turecku vyvolaly uměle HAARP nebo seizmická bomba, tvrdí lhářky

Krátce po svém zvolení senátorkou podpořila petici s názvem Zabraňme ukrajinizaci českého školství!, kterou šířila dezinformátorka Vladimíra Vítová, předsedkyně neparlamentní krajně pravicové strany Aliance národních sil propojené s pravicovými extrémisty.

V textu zmíněné petice se mimo jiné psalo: „Je snaha Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR vedena a motivována tzv. záměrnou ukrajinizací naší společnosti? Chce snad naše vláda vychovat z našich dětí bezduché stádo nevzdělaných, zfašizovaných, a tudíž snáze manipulovatelných a ovladatelných duchovně prázdných bytostí, pro které bude místo jen v montovnách anebo na Evropskou unií nově plánovaných bojištích?“

Hamplová k tomu tehdy uvedla, že tuto „otevřenost“ podporuje.