Deza je na špici v produkci škodlivin

FOTOGALERIE / Deza ve Valašském Meziříčí, která se zabývá zpracováním černouhelného dehtu a surového benzolu, patří mezi deset největších znečišťovatelů životního prostředí v ČR v roce 2016. Vyplývá to z průzkumu ekologického spolku Arnika.

Deza je v první desítce v produkci hned několika látek, například rakovinotvorných či reprotoxických. V produkci posledních jmenovaných, čili látek se škodlivým vlivem na lidskou reprodukci, zaujímá dokonce první místo.



Podle mluvčího chemičky Jaroslava Obermajera za vznikem uvedeného stojí především benzen, tedy jeden z osmatřiceti produktů podniku. Na snížení jeho emisí společnost pracuje od 90. let. A během posledních deseti let investovala do ekologických opatření asi miliardu.

Produkce emisí se sníží do dvou let

"Poslední zásadní snížení nastalo v roce 2011, kdy jsme zrekonstruovali zásobníky. Od té doby je množství emisí stabilní, nezvyšuje se, ale ani nesnižuje,“ uvedl Obermajer. To by se podle něj mělo opět změnit do jednoho až dvou let, kdy bude dokončena oprava čerpací stanice. „Očekáváme, že díky rekonstrukci dojde k dalšímu snížení,“ poznamenal.





Podle mluvčího Dezy je ale důležité zdůraznit, že ani současné množství emisí nepřekračuje zákonem stanovené limity. „To, co ukazuje průzkum Arniky, neznamená, že bychom něco překračovali. To si ze zákona nesmíme dovolit. Ve skutečnosti jsme na takzvaných technologických limitech, kdy se do ovzduší vypouští opravdu jen zbytková koncentrace benzenu,“ vysvětlil Jaroslav Obermajer.

Do ekologizace provozu Deza investovala už miliardu korun

Že se znečišťování ovzduší Dezou během posledních let zmírnilo, potvrzují i obyvatelé Meziříčí. Podle vedoucího Valašského ekocentra Miroslava Dvorského, který ve městě žije přes třicet let, jsou změny k lepšímu patrné.



„Vnímám to tak, že v posledních letech udělala Deza hodně pro to, aby se ovzduší v Meziříčí zlepšilo. Do ekologizace provozu dala obrovské peníze,“ řekl ochránce přírody.





Stejného názoru je také valašskomeziříčská radnice. „Dopad Dezy na životní prostředí se v porovnání s obdobím před pěti či deseti lety výrazně zmenšil. Společnost se chová férově a zodpovědně, investuje do ekologie a moderních technologií. Rozdíl je znát,“ uvedla mluvčí radnice Renata Votrubová.



Podobně se vyjadřuje také Jaromír Zavadil, starosta Lešné, na jejímž katastru továrna leží. „Zúčastňujeme se jednání a místních šetření, která se týkají úprav a změn v provozu. Vidíme kroky pro zlepšení. Také ale vnímáme, že Deza jakýmsi znečišťovatelem zůstane. Z hlediska složitosti výroby je asi nemožné, aby se emisí zbavila úplně,“ domnívá se Zavadil.