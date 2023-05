Zajímavá hudební vystoupení, pestrý doprovodný program ale především snaha pomoci tam, kde život nebyl příliš přívětivý. Taková je filozofie Kateřinického benefičáku – hudebně zábavného odpoledne, které se tuto sobotu 20. května už podeváté uskuteční v Kateřinicích na Vsetínsku.

Známá vizovická kapela Fleret bude hlavním hudebním hostem sobotního 9. Kateřinického benefičáku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jan Karásek

Tentokrát chtějí pořadatelé věnovat výtěžek benefiční akce rodině Tea Mazáče ze Vsetína. Devítiletého chlapce, který zažil spoustu bolesti a dokonce i kóma a resuscitaci. Je to ale velký bojovník a přestože nyní vyžaduje neustálou péči, chce se znovu naučit chodit a mluvit.

První operaci prodělal Teo jen šest týdnů po narození

Osud nebyl Teovi příliš nakloněný už od narození. Klučina přišel na svět 25. listopadu 2013 s vrozenou srdeční vadou. Kvůli ní musel už v šestém týdnu po narození na operaci. Snad to bylo předzvěstí toho, že s lékaři, nemocnicemi, vyšetřeními a zdravotními obtížemi se bude potýkat po celý život…

Po neurologické stránce byl však Teo až do svých téměř sedmi let zcela zdravý kluk. Jezdil na kole, bruslil, plaval, chodil do školky.

Podezření na meningitidu odstartovalo nemocniční anabázi

Zlom nastal v srpnu 2020, kdy musel na hospitalizaci a vyšetření do nemocnice – bylo potřeba vyloučit meningitidu. Stav malého pacienta se bohužel začal rychle zhoršovat. Tea začaly sužovat bolesti zad, objevila se dokonce částečná paralýza.

Následovalo přeložení do brněnské dětské nemocnice. Negativní CT vyšetření nejprve dává naději, Teův stav se dokonce na okamžik začne zlepšovat, později se ale znovu prudce zhoršuje a chlapec putuje mezi ARO a JIP.

Výsledkem dalšího CT vyšetření je nález na mozkovém kmeni. Pozdější zkoumání prokáže prodělanou klíštovou encefalitidu…

Dnes už Teo opět dokáže jíst kašovitou stravu, přesnídávky i jogurty. Začíná pít z lahvičky. „Občas se usměje, pláče, když ho něco bolí. Vše jde pomalu, ale jde a Teí se zlepšuje,“ říká paní Pavlína, maminka malého bojovníka.

Teo absolvoval či stále absolvuje řadu rehabilitací – návštěvy hyperbarické komory, kraniosakrální terapii, laserovou akupunkturu, speciální energetické masáže. „Téměř každý den dělá jemné pokroky, lépe spí. Stále však potřebuje naší neustálou a plnou pozornost,“ dodává maminka chlapce.

Plakát 9. Kateřinického benefičákuZdroj: se svolením Spolku přátel KateřinicVýtěžek sobotního devátého Kateřinického benefičáku, který pořádá Sdružení přátel Kateřinic spolu s obcí, poslouží malému pacientovi k uhrazení dalších potřebných neurorehabilitací.

A na co se lze v Kateřinicích těšit? Od 14 hodin budou v areálu za kulturním domem vystupovat kapely Darrock, Waťák či Bulletproof Puppets. Večer zahraje také vizovický Fleret.

Ve stáncích se budou prodávat regionální produkty, připravená bude dražba (ne)potřebných věcí. Domluvené jsou ukázky karate či ukázka práce městské policie, také jízda na poníkovi, skákací hrad a soutěže i překvapení pro děti i dospělé.

Devátý Kateřinický benefičák, jehož výtěžek pomůže vážně nemocnému devítiletému Teovi, začíná za kulturním domem v Kateřinicích v sobotu 20. května ve 14 hodin.