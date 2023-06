Zlín – Štípa

V blízkosti ZŠ v místní části Zlín - Štípa.

Proč? Atraktivitou dětského hřiště je především lanová dráha, síťová věž a stále více oblíbené zemní trampolíny. Hřiště je doplněné o fitness prvky pro dospělé a mládež.

Dětské prvky: otočná houpačka (5-12 let) , síťová věž (věk 4+) , lanová dráha (věk 4+), dřevěný herní domek se skluzavkou (3-14 let) , houpačka závěsná "pneu" (3-14 let) , kolotoč (3-14 let) , dvě trampolíny a trojhrazda (věk 5+). Mladí (od 14 let) a dospělí si mohou zacvičit na fitness prvcích.

Dětské hřiště v ŠtípěZdroj: Deník/Iva Nedavašková