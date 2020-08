Anička Kabrhelová z deváté třídy, šesťák Jakub Horáček a páťačka Anička Brlicová jej dostali za odměnu. Za to, že se umí hezky chovat.

„Škola, farníci a katechetka každoročně vybírají podle zásluh tři žáky z místní základní školy, kteří svým chováním mohou být pro ostatní příkladem,“ vysvětluje princip Josef Kliš z Valašské nadace, která už dvanáctým rokem vyhlídkové lety s podtitulem Za živa do nebe pro děti z Francovy Lhoty organizuje. Má přitom podporu místního zastupitelstva.

Odměněné děti startovaly v neděli 26. července před polednem tradičně z letiště v Mošnově. Odtud s nimi letadlo zamířilo přes Beskydy a Javorníky až nad jejich domovskou vesnici Francovu Lhotu.

„Bylo to příjemné překvapení, dozvědět se, že budu za živa vynesena do nebe. A nejpříjemnější bylo, že den, kdy se let uskutečnil, vyšel na můj svátek. Hezčí dárek k svátku asi dlouho nedostanu. Zážitek to byl neskutečný, člověk se opravdu tak trošku dotýká nebes,“ radovala se nejmladší z pasažérů Anička Brlicová.

Stejně tak se vyhlídkový let líbil i jejím spolužákům Jakubovi Horáčkovi a Aničce Kabrhelové.

„Pohled z nebe je krásný zážitek,“ popsal Jakub Horáček.

„Navíc umocněný krásným počasím a výhledem na Francovu Lhotu. Užila jsem si ho všemi doušky,“ připojila se Anička Kabrhelová.

Podle členů Valašské nadace iniciativa Za živa do nebe ukazuje, že dobrá rodina je základ společnosti.

„Není náhoda, že v některých rodinách vidělo Valašsko z výšky už několik dětí. Úctu ke starším a uvědomění mladých, že člověk má vedle svých práv i povinnosti, čerpá vnímavá mládež právě ze svých rodin,“ je přesvědčený Josef Kliš.