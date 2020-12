Celkem se podařilo nashromáždit na čtyři sta dárků, které pracovníci Diakonie před několika dny odeslali k dětem z azylových domů, dětských domovů, ke klientům poradny pro ženy a děti, do klientských rodin terénních sociálních pracovníků a dalším.

„Zájem lidí nás moc potěšil. Stejně tak, jako skutečnost, že zorganizování sbírky nezastavila ani současná koronavirová epidemie,“ neskrývá spokojenost koordinátorka sbírky v regionu Alžběta Machů ze vsetínské Diakonie.

Dárci se registrovali na webu www.krabiceodbot.cz, vybrali pohlaví a věk dítěte, které chtějí obdarovat a v týdnu od 30. 11 do 4. 12. dárek donesli na sběrné místo.

RADOST PRO DRUHÉ I VÝCHOVNÝ PRVEK

Krabici od bot však mnohé rodiny nevyužily pouze k obdarování dětí z chudších poměrů. Řada rodičů využila dobročinnou akci k tomu, aby vlastní ratolesti naučili darovat ze svého druhým dětem.

„Dcera mi pomáhala s balením dárků a do jednoho z balíčků se rozhodla přibalit i svoji oblíbenou panenku. Bylo na ní vidět, jakou má z toho radost,“ svěřila se Deníku například paní Lucie.

Některé maminky dokonce bedlivě sledovaly rezervace dárků, a když se u některých věkových kategorií neobjevovaly, rozhodly se nachystat o pár balíčků víc, aby byly obdarovány všechny děti.

„Moc nás potěšily i dárky, jejichž obaly byly vyzdobené malůvkami malých dárců,“ ocenila koordinátorka dobročinné akce.

Dárky do sběrného místa podle ní donesli, dovezli nebo poslali poštou lidé ze Vsetína, Zlína, Valašského Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, Horní Lidče, Valašských Klobouk, Valašské Polanky, Rožnova pod Radhoštěm a Vizovic.

„Zapojila se i řada základních škol. Například ze Vsetína, Valašských Klobouk a Zádveřic. A také knihovny ze Vsetína a Valašských Klobouk a hasiči z Vizovic a Bystřice pod Hostýnem,“ uvedla Machů.

Na výzvu koordinátorky reagovala také obec Růžďka na Vsetínsku.

„Sesbírali tu třiatřicet dárků. Starosta Rostislav Sypták nám je poslal se vzkazem, že do projektu se rádi zapojí i napřesrok,“ pochvalovala si Alžběta Machů.

Letos balíčky od organizátorů dobročinné akce Krabice od bot získá Azylový dům pro ženy a matky Vsetín a Uherské Hradiště, Dětský domov Zlín a Smolina, Poradna pro ženy a děti a terénní sociální pracovníci v Rožnově pod Radhoštěm, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Mozaika, předškolní klub Pramínek a nízkoprahový klub Rubikon.

„Všem, kdo myslí na druhé a do sbírky se zapojili, patří uznání i poděkování nejenom od nás, organizátorů, ale věřím, že se k nám přidají i všechny obdarované dětí,“ dodává Alžběta Machů.

ROŽNOVSKÁ RADNICE NABÍZÍ SVÁTEČNÍ MENU ZA PADESÁT KORUN

Zatímco vsetínská Diakonie už poněkolikáté zprostředkovala vánoční dárky pro děti s chudších poměrů, rožnovská radnice se rozhodla udělat radost seniorům a lidem v nouzi.

Ve spolupráci se školní jídelnou Základní školy 5. května a kuchařem Martinem Slovákem připravuje pro obyvatele starší 60 let štědrovečerní večeři za symbolických 50 korun. Motivací je také snaha ochránit nejzranitelnější skupinu obyvatel v době koronavirové epidemie.

„Chceme nabídnout cenově dostupnou variantu večeře pro seniory, která nepřekročí náklady na přípravu doma. Senioři zároveň nemusí suroviny v obchodě nakupovat sami, čímž se sníží riziko přenosu virových onemocnění. S mateřskými školami chystáme pro seniory od dětí i malé vánoční překvapení, které bude pro každého,“ vysvětlil Jan Kučera, místostarosta Rožnova pod Radhoštěm.

ČOČKOVÁ POLÉVKA, KAPR ČI LOSOS A NEZBYTNÝ SALÁT

Štědrovečerní menu bude vakuově zabalené a bude sestávat ze 150 g masa nebo ryby v syrovém stavu, 250 g bramborového salátu a 0,3 l polévky.

„Na výběr jsou rybí a čočková polévka a tři druhy hlavního chodu – kuřecí řízek, smažená podkova z kapra nebo filet z lososa. Zájemci si mohou vybrat, zda hlavní chod bude usmažený nebo bude jen připravený ke konečně úpravě,“ popsala detailně koordinátorka akce Hana Cábová.

Zakoupit večeři pro potřebné nebo konkrétnímu rožnovskému seniorovi, může podle místostarosty Kučery kdokoliv.

„Město ve spolupráci s neziskovými organizacemi vytipuje potřebné, kterým pak večeři od dárců doručí,“ ujistil Jan Kučera.

Objednávky štědrovečerní večeře lze uskutečnit telefonicky nebo SMS na čísle 739 505 827 nebo e-mailem: pomocvnouzi@roznov.cz. Čas objednávat mají lidé až do pondělí 21. prosince do 12 hodin. Připravené sváteční menu pak lze nechat doručit ve středu 23. 12. po 11. hodině nebo je možné vyzvednout jídlo osobně ve stejný den od 11 do 14 hodin ve školní jídelně ZŠ 5. května. Platí se v hotovosti na místě.