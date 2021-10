Nechybělo ani pásmo zábavných fyzikálních a chemických pokusů s ohněm, který nepálí, a s výrobou vodíku, jímž naplnili malou plechovku, kterou se pokusili vyslat do vesmíru.

Mimo to účastníci semináře se zájmem vyslechli prezentace svých vrstevníků, věnované například Sluneční soustavě, americké kosmické agentuře NASA, osídlování vesmíru nebo významu vody.

„Zkoumala jsem, za jakých podmínek poroste rychleji. Lépe mu svědčí skleník v podobě obráceného akvária, do něhož jsem navíc pouštěla oxid uhličitý,“ popisuje svůj pokus dvanáctiletá dívka, kterou zajímá biologie a nad otázkou růstu rostlin přemýšlí delší dobu.

„Každý dostal za úkol připravit si konferenční příspěvek, který před ostatními přednesl formou krátké prezentace. Měli na to dva týdny,“ říká vedoucí kroužku a odborný pracovník hvězdárny Radek Kraus.

